Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання "Агентство.Новости".

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Коли Кадиров востаннє проводив публічну нараду

Журналісти зазначили, що востаннє Рамзан Кадиров провів нараду 8 квітня, про що свідчать публікації у його телеграм-каналі. Тоді чеченський диктатор зустрівся з представниками силових відомств та обговорив напад на пост ДПС в Ачхой-Мартані.

Після 8 квітня у телеграм-каналі Кадирова були повідомлення про проведення загалом понад 30 заходів, але нарад серед них не було. Це ще більше підігріли чутки про прогресування хвороби чеченця.

Зникнення з графіка Кадирова саме нарад є цікавим, оскільки вони, на відміну від багатьох інших заходів, вимагають довшої присутності, виступів, і навіть залучення у те, що відбувається, – наголошують у ЗМІ.

У виданні пишуть, що замість нарад у квітні Кадиров зустрічався із заступником голови МНС Романом Куриніним і, пізніше, з головою цього відомства Алєксандром Куренковим, а також їздив до Москви, де брав участь у переговорах з еміром Катару Тамімом бен Хамадом Аль Тані.

"У травні Кадиров ще раз їздив до Москви, де з'явився на переговорах із президентом Венесуели Ніколасом Мадуро та розмовляв із Путіним. Пізніше, вже у Грозному, він зустрічався з турецькими акторами Бураком Озчівітом, Йігітом Учаном, Чагрі Шенсою та Бураком Челіком. Він також оглядав техніку для відправлення на війну (12 та 16 квітня) та інспектував забудови (15 травня)", – мовиться у публікації.

Журналісти зауважують, що травень може стати першим місяцем 2025 року, коли глава Чечні не провів жодної наради. У січні, лютому та березні він мав по одній нараді на місяць, а у квітні – відразу три.

До цього, як пишуть ЗМІ, найдовша перерва у нарадах у Кадирова була у січні – лютому. Тоді між нарадами з командирами МВС 8 січня та нарадою з керівництвом силових відомств 17 лютого минуло 40 днів. У січні – лютому Кадиров йшов у відпустку, яку чеченська влада спробувала приховати.

Всього цього року Кадиров провів 6 публічних нарад проти 12 за аналогічний період у минулому.

До слова, на тлі чуток про хворобу у телеграм-каналі Рамзана Кадирова з'явилося дивне відео, де він розмірковує про смерть. На записі, який озвучував не сам диктатор Чечні, а закадровий голос, інформацію про хворобу Кадирова називають "плітками".