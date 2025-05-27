Детали передает 24 Канал.

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Что за видео выложил Кадыров

Приспешник Кремля поделился своими мыслями о земном пути каждого человека. И внимание привлекает то, что ролик озвучен закадровым голосом. Поэтому Кадыров только усугубил ситуацию. Вероятно, россияне пытались скрыть, что ему трудно говорить.

К тому же в ролике Кадыров предстает только до пояса. Он грустный и тяжело моргает. А благодаря замедленной съемке не ясно, насколько сложно ему идти.

Смотрите видео Кадырова о смерти

Все чаще слышу сплетни о моей болезни, мол, я умираю, мне осталось немного. Во-первых, болезнь и смерть – это путь каждого человека. Никто из тех, кто живет, не прошел этого пути. Во-вторых, ни болезнь, ни угроза не укорачивают жизнь. Ее длину определяет лишь тот, кто даровал дыхание. Если мне суждено прожить 50, 60 или 70 лет, я их проживу, как предписано, и никто не заберет ни дня. А в-третьих, вы как были сплетниками без мужества, прячущимися словно мыши за границей, так и остались. Это ваша сущность,

– ответил Кадыров критикам.

В октябре ему должно исполниться 49 лет.

Напомним, российские журналисты проанализировали, кто может стать преемником Кадырова.