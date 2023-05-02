Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. По его словам, рано или поздно, но ичкерийское восстание будет неизбежным.

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Кадыров намекает на независимость Чечни

На днях лидер Чечни Рамзан Кадыров объявил, что планирует создать собственную армию "для защиты угнетенных народов". Объяснение такой формулировке он не дал.

Нельзя исключать, что он пытался намекнуть, что хочет отделить Чечню от России. Подобные мысли у него были давно. В частности, в начале зимы он, обращаясь к Западу, заявил, что если бы они поддержали независимость Ичкерии в 90-е, тогда бы не пришлось враждовать сейчас,

– отметил Аббас Галлямов.

В подобных высказываниях Кадырова можно было услышать не озвученное, но ясное мнение, что независимость Ичкерии – это хорошо. Галлямов отметил, что теперь заявления лидера Чечни кардинально отличаются от тех, которые звучали многие годы. Ранее Кадыров всегда выступал за объединение с Россией и Владимиром Путиным.

"Очевидно и неотвратимо возрождение ичкерийского сепаратизма в ситуации, когда с одной стороны есть резкое ослабление как Путина, так и Кадырова. Кадыровский клан настроил всех чеченцев против себя. Они постоянно унижали народ. Ну а дальше недовольство прогрессирует", – отметил политолог.

По его словам, Кадыров сейчас выжидает удачного момента, чтобы выразить Путину "всенародное разочарование" и заявить о независимости. Вполне вероятно, что ему действительно может удаться с помощью присутствующей ему политической хитрости.

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Кадыров хочет создать собственную армию: что известно