Про це 24 Каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов. За його словами, рано чи пізно, але ічкерійське повстання буде неминучим.

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Кадиров натякає на незалежність Чечні

Днями лідер Чечні Рамзан Кадиров оголосив, що планує створити власну армію "для захисту пригноблених народів". Пояснення такому формулюванню він не надав.

Не можна виключати, що він намагався натякнути, що хоче відділити Чечню від Росії. Подібні думки у нього були давно. Зокрема, на початку зими він, звертаючись до Заходу, заявив, що якби вони підтримали незалежність Ічкерії в 90-ті, тоді б не довелося ворогувати зараз,

– зазначив Аббас Галлямов.

В подібних висловлюваннях Кадирова можна було почути неозвучену, але чітку думку, що незалежність Ічкерії – це добре. Галлямов зауважив, що тепер заяви лідера Чечні кардинально відрізняються від тих, які лунали протягом багатьох років. Раніше Кадиров завжди виступав за об'єднання з Росією та Владіміром Путіним.

"Очевидним та невідворотним є відродження ічкерійського сепаратизму у ситуації, коли з однією сторони є різке послаблення як Путіна, так і Кадирова. Кадирівський клан налаштував усіх чеченців проти себе. Вони постійно принижували народ. Ну а далі незадоволення прогресує", – зауважив політолог.

За його словами, Кадиров зараз вичікує вдалого моменту, аби висловити Путіну "всенародне розчарування" і заявити про незалежність. Цілком ймовірно, що йому справді може вдатись за допомогою присутньої йому політичної хитрості.

Аббас Галлямов про можливе відділення Чечні від Росії: дивитись відео

Кадиров хоче створити власну армію: що відомо