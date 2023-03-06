Кадыров – творение Путина: является ли он угрозой кремлевскому диктатору
Может создаться впечатление, что Россия выделяет много денег Чечне, потому что диктатор Владимир Путин боится тамошнего главу Рамзана Кадырова. Но это не так. Все несколько по-другому.
Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, юрист Абубакар Янгулбаев. По его словам, Кремль действительно выделяет внушительные суммы для самой Чечни. Регион сильно "сидит" на этих деньгах.
К теме Будущего царька показали властителю: зачем Путин встречался с Кадыровым-младшим
Действительно ли Путин боится Кадырова
Как объяснил Янгулбаев, в Кадырова нету никакой возможности влиять на Владимира Путина. Он не способен убить его или совершить покушение. Россия выделяет значительные деньги Чечне не из-за страха Путина перед Кадыровым.
Кадыров – это "создание" Путина. В психологическом смысле он его вырастил и стал для него "вторым отцом",
– отметил Янгулбаев.
Кремль выделяет много денег в Чечне, чтобы держать регион в руках Кадырова и его власти, а также в составе страны. Ведь отделение хотя бы одного субъекта от России повлечет за собой серьезные проблемы для режима. Тогда другие "республики" могут попытаться обрести независимость.
Действительно ли Путин ищет замену Кадырову: смотрите видео
Путин дает деньги, чтобы кормить местные власти и армию. Это держит Чечню в составе России. Конечно, и Кадырову достается. Это все больше идет на то, чтобы удерживать диктатуру и насилие в регионе. Но не из страха. Нет,
– заметил Янгулбаев.
У Кадырова могут быть проблемы со здоровьем
- В немецком издании Bild предполагают, что у Рамзана Кадырова могут быть серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сигнализирует его внешний вид.
- Как отметили в материале, за последние несколько месяцев Кадыров сильно набрал и серьезно опух. Это может свидетельствовать о его проблемах с почками.
- Бывший вице-премьер Чечни Ахмад Закаев, живущий в эмиграции, утверждает, что Кадыров даже привез врача из ОАЭ. Он не доверяет российским медикам.