Кадыров – клоун и трус, который пугает разве что пацанов в России, – генерал-майор СБУ

Лидер чеченских боевиков Рамзан Кадыров заявил, что прибыл в Украину. В подтверждение этого опубликовал видео с кадыровцами. Однако считают, что так он просто запугивает, а сам даже не покидал Чечню.

Об этом в эфире 24 канала заявил генерал-майор СБУ Виктор Ягун. Он отметил, что кадыровцев презирают даже сами чеченцы, а при первой встрече с нормальными людьми – они разлетаются в разные стороны.

К теме Кадыров заявил, что он уже на подходе к Киеву: Арестович в ответ потроллил "завоевателя"

Кадыровцы – не воины, а "артисты"

По его словам, даже в российской армии кадыровцев никто серьезно не воспринимает, поскольку доказано, что эти береты, которые они "добывают" в своих академиях – блеф, их фактически покупают за деньги. Как отметил генерал-майор СБУ, это никакие не спецназовцы, а "артисты", которые накупили тактическую одежду и кичатся ею по лесам.

Сам Кадыров – клоун и трус, который пугает разве что пацанов в России. Больше он ничего не умеет,

– заметил Ягун.

Кадыров боится покидать Чечню

Он также добавил, что по информации журналистов-расследователей, кадыровцы, которые снимались в видео действительно были в Украине, однако из-за ротации уже вернулись в Чечню. То есть, по их мнению, Кадыров дождался их приезда и записал фейковое видео, будто он приехал к ним в гости.

То, что Кадыров сюда прибыл – я глубоко сомневаюсь. Он такой трус, что боится уехать за территорию Чечни, поскольку понимает, что нажил столько врагов, что его передвижение даже по России – проблематично. Поэтому он точно не был в Украине,

– отметил Ягун.

Фейковое прибытие Кадырова: что известно

В России не смогли подтвердить информацию, что Кадыров прибыл в Украину. То есть по всей вероятности, его там и не было. А вся эта история – для устрашения.

В то же время после заявления Кадырова, что он якобы находится в Украине – влиятельные политики уже начали предлагать за его голову щедрое вознаграждение. Бывший нардеп Евгений Рыбчинский пообещал дом с 40 сотками под Киевом.

Кроме того, 11 марта украинским воинам удалось вдребезги разбить колонну чеченцев, которая направлялась в Киев. По словам советника главы МВД Вадима Денисенко, тогда удалось ликвидировать одного из ближайших соратников Рамзана Кадырова.

Актуально – За убийство Кидырова пообещали дом с землей под Киевом: смотрите видео