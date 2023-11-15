Таким образом, Кадыров может готовиться к распаду России, укрепляя позиции своей семьи. Это в разговоре с 24 Каналом предположил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
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Кадыризация России
Рамзан Кадыров активно назначает членов своей семьи на различные государственные должности в Чечне. По словам Геннадия Гудкова, у него есть карт-бланш лично от Путина.
Я волнуюсь, что будет делать Кадыров, когда закончатся родственники. Я думаю, начнет назначать на должности своих домашних любимцев – кошек, собак. До этого его маразм дойдет, если пацаны становятся министрами. Это ноу-хау Кадырова. Не знаем таких прецедентов, чтобы система семейной власти выглядела так карикатурно", – отметил оппозиционный политик.
Геннадий Гудков о намерениях Кадырова: смотреть видео
Впрочем, таким образом Кадыров может готовиться к распаду России, укрепляя на должностях членов своей семьи. Он создает резервы, формирует вооруженные подразделения, просит у Путина дополнительное оружие и системы ПВО.
Он готовится к негативным сценариям. У него есть ощущение угрозы своей безопасности. Поэтому так себя ведет, что на всякий случай готовится к распаду (России – 24 канал). Он понимает, что врагов у него безграничное количество. Спасти его может серьезное войско и надежные люди на всех должностях,
– объяснил Гудков.
Кому Кадыров дарит должности: последние назначения
- Своего 15-летнего сына Адама Рамзан Кадыров назначил на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Такую же должность так называемый глава республики занимал во время правления своего отца.
- Впоследствии Адама Кадырова наградили двумя орденами. Один из них – за личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства.
- Свою дочь Айшат, когда ей был 21 год, Кадыров назначил на должность первого замминистра культуры Чечни. До этого она в 17 лет возглавляла модный дом, который основала ее мать. Предполагают, что он может занять должность своего отца.