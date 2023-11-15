Таким чином Кадиров може готуватися до розпаду Росії, укріплюючи позиції своєї родини. Це в розмові з 24 Каналом припустив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Кадиризація Росії

Рамзан Кадиров активно призначає членів своєї родини на різноманітні державні посади у Чечні. За словами Геннадія Гудкова, у нього є карт-бланш особисто від Путіна.

"Я хвилююся, що робитиме Кадиров, коли закінчаться родичі. Я думаю, почне призначати на посади своїх домашніх улюбленців – котів, собак. До цього його маразм дійде, якщо хлопці стають міністрами. Це ноу-хау Кадирова. Не знаємо таких прецедентів, щоб система родинної влади виглядала так карикатурно", – зазначив опозиційний політик.

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Утім, таким чином Кадиров може готуватися до розпаду Росії, укріплюючи на посадах членів своєї родини. Він створює резерви, формує збройні підрозділи, просить у Путіна додаткову зброю та системи ППО.

Він готується до негативних сценаріїв. В нього є відчуття на загрози своїй безпеці. Тому так себе поводить, що про всяк випадок готується до розпаду (Росії – 24 канал). Він розуміє, що ворогів у нього безмежно. Врятувати його може серйозне військо і надійні люди на всіх посадах,

– пояснив Гудков.

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