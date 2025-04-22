"Кто-то должен погибнуть": Кадыров оказался в очень угрожающей ситуации с окружением

Между Рамзаном Кадыровым и Сулейманом Керимовым возник серьезный конфликт. Он продолжается уже давно. Это связано с интернет-магазином Wildberries, доходы от которого интересуют обе стороны. Вражда может завершиться трагически.

Такое мнение 24 Каналу высказал писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов, отметив, что Владимир Путин поддержал сторону Керимова, ведь видел в этом выгоду для своих планов. Говорится о том, что кремлевский диктатор имел целью заказывать дроны из Китая через Wildberries.

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Конфликт интересов

Ростислав Мурзагулов отметил, что от Кадырова пытались откупиться, чтобы он отказался от намерения сохранять влияние на Wildberries. Самопровозглашенный глава Чечни потребовал в разы больше, но в конфликт вмешался Путин.

Сумму все же согласовали и Рамзан Кадыров вроде бы ее уже получил. Если он выйдет в эфир и сообщит о встрече с кем-то из окружения Путина, подчеркивая, что Wildberries должен развиваться, то значит это правда. Конечно, он встретится не с Керимовым, ведь между ними кровная месть и кто-то должен погибнуть, чтобы их конфликт закончился,

– высказался общественный деятель.

Он подчеркнул, что эта ситуация прекрасно иллюстрирует то, что происходит сейчас в России. Там живут не по государственным законам, а по бандитским.

К слову, в Кремле растет недовольство действиями Рамзана Кадырова из-за его несанкционированных контактов с ближневосточными монархиями, где он, по данным ФСБ, ищет гарантии безопасности для себя и семьи на случай потери власти. На фоне проблем со здоровьем глава Чечни постепенно дистанцируется от публичной жизни и проводит кадровые перестановки в своем окружении.