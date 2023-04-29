Об этом в эфире 24 Канала сказал правозащитник и юрист Абубакар Янгулбаев. Он рассказал некоторые подробности о Кадырове и его связях с Кремлем.

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Человек безграмотный

В противоположность человеку разумному становится Рамзан Кадыров – человек безграмотный, как его называет Янгулбаев. Потому что если бы этого субъекта назначили на какую-то должность или поручили операцию, он бы все одномоментно провалил и потерял. Никакого боевого опыта, который Кадыров сам себе приписывает, у него нет.

"В российско-чеченских войнах он не участвовал вообще. В первую он сбежал в Дагестан. Во вторую – они с отцом несколько месяцев думали и потом все сдали. Кадыров даже в армии не служил. Это такой выстроенный пиарный образ "генеральчика", но он не генерал", – сказал правозащитник.

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Путин "сделал" Кадырова

Интересно, что Владимир Путин осознает умственные способности Кадырова, считает спикер. И именно российский диктатор сделал его тем, что он сегодня.

Путин привил ему небольшую традицию кгбшних хитростей. Так, Кадыров может играть где-то за кулисами во дворцовые игры – кому-то что-то писать и так далее. Но Путин знает, что он тупой и он этим пользуется,

– иронически отметил Янгулбаев.

Особенно это сыграло на руку диктатора, когда происходило назначение так называемого президента Чечни при России. По словам правозащитника, было несколько кандидатов, с которыми можно было договориться. Впрочем, главе Кремля был выгоден именно Кадыров.

"Путину нужен был беспринципный и бесхребетный человек, и он (Кадыров – 24 Канал) очень хорошо справляется с этой ролью", – резюмировал спикер.

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