Про це в ефірі 24 Каналу сказав правозахисник та юрист Абубакар Янгулбаєв. Він розповів деякі подробиці про Кадирова і його зв'язки з Кремлем.
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Людина безграмотна
На противагу людині розумній стає Рамзан Кадиров – людина безграмотна, як його називає Янгулбаєв. Бо якщо б цього суб'єкта призначили на якусь посаду чи доручили операцію, він би все одномоментно провалив і втратив. Жодного бойового досвіду, який Кадиров сам собі приписує, в нього немає.
"В російсько-чеченських війнах він не брав участі взагалі. В першу він втік в Дагестан. В другу – вони з батьком декілька місяців думали і потім все здали. Кадиров навіть в армії не служив. Це такий вибудуваний піарний образ "генеральчика", але він не генерал", – сказав правозахисник.
Абубакар Янгулбаєв про діяльність Рамзана Кадирова: дивитись відео
Путін "зробив" Кадирова
Цікаво, що Владімір Путін усвідомлює розумові здібності Кадирова, вважає спікер. І саме російський диктатор зробив його тим, чим він є сьогодні.
Путін прищепив йому невеличку традицію кдбшних хитрощів. Так, Кадиров може гратися десь за лаштунками у палацові ігри – комусь щось писати і так далі. Але Путін знає, що він тупий і він цим користується,
– іронічно відзначив Янгулбаєв.
Особливо це зіграло на руку диктатора, коли відбувалося призначення так званого президента Чечні при Росії. За словами правозахисника, було декілька кандидатів, з якими можна було домовитися. Утім, очільнику Кремля був вигідний саме Кадиров.
"Путіну треба була безпринципна і безхребетна людина, і він (Кадиров – 24 Канал) дуже добре справляється з цією роллю", – резюмував спікер.
Діяльність Рамзана Кадирова: останнє
- Декілька днів тому Рамзан Кадиров зустрівся в Чечні з ватажком ПВК "Вагнер" Євгєнієм Пригожиним. Деталі зустрічі двох терористів залишилися невідомими. Утім, експерти відзначають роль Кадирова у цій історії, мовляв він потрібний для того, аби утримати своїх бойовиків в "загранотрядах", підтримувати дисципліну, боротися з дезертирством і деморалізацією особового складу російських мобілізованих.
- Раніше посіпака Путіна відзначився заявою щодо чеченців, які повернулися з українського полону. Кадиров не захотів з ними зустрічатися і наказав повернути їх назад на передову. Це каже про те, що його люди для нього – звичайний розхідний матеріал.
- Цікаво, але більше гучних заяв Кадиров останнім часом не робить. Експерти припускають, що його кремлівські керівники вказали йому місце, тому він не сміє покидати територію Ічкерії.