Про це 24 Каналу розповів Олександр Мусієнко – керівник Центру військово-правових досліджень. Так, нещодавно стало відомо про нову ПВК, яку спонсорує російський Газпром.
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"Зіркова хвороба Пригожина"
Лідер Чечні Рамзан Кадиров та засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин зустрілись у Чечні. Деталі зустрічі, втім, залишились недовідомими.
Є велике бажання та невиправдані амбіції, які нічим не підкріплені. Пригожин – класична жертва "зіркової хвороби". Він робить заяви, йому подобається, коли усі його цитують. А насправді його роль зводиться суто до того, щоб вести бойові дії в районі Бахмута і контролювати золоті копальні в Африці,
– зазначив Олександр Мусієнко.
Натомість роль Кадирова полягає в утримані своїх бойовиків в "загранотрядах", підтримувати дисципліну, боротися з дезертирством, з невиконанням наказів і деморалізацію особового складу російських мобілізованих.
Втім зараз Євгєній Пригожин недаремно робить заяви про припинення так званої "спеціальної операції" в Україні. Важливим фактором є й те, що його ресурси закінчуються.
"Зараз, до речі, сходить нова зірка замість ПВК "Вагнера" – ПВК "Редут". Їхні бойовики уже були помічені на сході України, щонайменше батальйон було сформовано. Це нова Газпромівська "тема", вони їх спонсорують", – розповів Мусієнко.
Поки у них немає головного ватажка, як, наприклад, Пригожин, але не виключено, що згодом він з'явиться.
Олександр Мусієнко про нове ПВК в Росії: дивитись відео
Політичні амбіції
Євгєній Пригожин робить провокативні та політичні заяви.
Він думає, що таким чином складає альтернативу іншій позиції, а це й справді так. Вона запам'ятовується і на когось розрахована,
– підкреслив військовий оглядач.
Засновник ПВК "Вагнера" шукає собі підтримку, аби це допомогло його майбутній кар'єрі. Втім, на думку Мусієнка, йому не навряд чи це вдасться.
Скандали між російськими ПВК: що відомо
- Бойовики з батальйону "Поток", яких пов'язують з Газпромом, записали відеозвернення до Владіміра Путіна. Військові скаржились на ватажка ПВК "Вагнера", який віддавав накази блокувати підхід, коли бойовики "Потоку" відходили з позицій внаслідок атак ЗСУ.
- Пригожин відреагував майже миттєво. За його словами, у Кремлі зрозуміли, що можна легко заробляти на війні, а тому почали створювати приватні військові компанії. Він додав, що бойовики "Потоку" просто віддали українським військовим позиції, які відвойовували вагнерівці.
- Також Пригожин поскаржився, що бійці Газпромівської ПВК боягузливо втікають з позицій.