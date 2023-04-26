Про це 24 Каналу розповів Олександр Мусієнко – керівник Центру військово-правових досліджень. Так, нещодавно стало відомо про нову ПВК, яку спонсорує російський Газпром.

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"Зіркова хвороба Пригожина"

Лідер Чечні Рамзан Кадиров та засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин зустрілись у Чечні. Деталі зустрічі, втім, залишились недовідомими.

Є велике бажання та невиправдані амбіції, які нічим не підкріплені. Пригожин – класична жертва "зіркової хвороби". Він робить заяви, йому подобається, коли усі його цитують. А насправді його роль зводиться суто до того, щоб вести бойові дії в районі Бахмута і контролювати золоті копальні в Африці,

– зазначив Олександр Мусієнко.

Натомість роль Кадирова полягає в утримані своїх бойовиків в "загранотрядах", підтримувати дисципліну, боротися з дезертирством, з невиконанням наказів і деморалізацію особового складу російських мобілізованих.

Втім зараз Євгєній Пригожин недаремно робить заяви про припинення так званої "спеціальної операції" в Україні. Важливим фактором є й те, що його ресурси закінчуються.

"Зараз, до речі, сходить нова зірка замість ПВК "Вагнера" – ПВК "Редут". Їхні бойовики уже були помічені на сході України, щонайменше батальйон було сформовано. Це нова Газпромівська "тема", вони їх спонсорують", – розповів Мусієнко.

Поки у них немає головного ватажка, як, наприклад, Пригожин, але не виключено, що згодом він з'явиться.

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Політичні амбіції

Євгєній Пригожин робить провокативні та політичні заяви.

Він думає, що таким чином складає альтернативу іншій позиції, а це й справді так. Вона запам'ятовується і на когось розрахована,

– підкреслив військовий оглядач.

Засновник ПВК "Вагнера" шукає собі підтримку, аби це допомогло його майбутній кар'єрі. Втім, на думку Мусієнка, йому не навряд чи це вдасться.

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