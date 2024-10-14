Керимов является "кошельком" Путина, однако диктатор пока молчит. Это 24 Каналу отметил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

К теме Два варианта, что может планировать Кадыров в отношении России

"Кадыров начал угрожать человеку, который является "кошельком" Путина, которому, как говорят в российских властных кругах, диктатор пообещал тот Wildberries, вокруг которого возник денежный конфликт. Путин ничего не ответил на это. А глава Дагестана отвечает: "Мы своих защитим". Здесь действительно говорится о, как минимум, потере контроля", – сказал он.

К слову, генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж предположил, что Кадырова может ждать сценарий Евгения Пригожина, но "более глубокий". По его мнению, Путин будет контролировать чеченского террориста не только спецслужбами и войсками. Внутрь окружения Кадырова давно ввели своих людей.

Путин не может ничего поделать

Александр Леонов отметил, что в России построена криминальная империя, где президент должен быть главным "арбитром". Но Путин не может ничего поделать, поэтому начинаются криминальные разборки, которые сейчас вышли в публичную плоскость. Все приближенные к диктатору ищут новые возможности "откусить" друг у друга лакомый кусочек. Поэтому конфликты распространяются и продолжаются.

Ситуация в экономике России не говорит о том, что там что-то становится лучше. "Газпром" как главный маркер уже второй год подряд является убыточным. Причем убытки просто колоссальные. На этом фоне добыча "Газпрома" упала до минимального показателя за последние 30 лет – это тоже говорит о системных экономических проблемах. Все завязано друг на друге,

– подчеркнул он.

Как отметил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента", важно, чтобы Украина устояла, пока Россия начнет падать под влиянием проблем, которые накапливаются и никак не решаются.

Напомним, конфликт разгорелся за контроль над маркетплейсом Wildberries. Владельцы международного интернет-магазина Татьяна и Владислав Бакальчуки решили развестись, начали делить имущество и взяли себе партнеров. Татьяна Бакальчук – олигарха Керимова, который присоединил к этому главу администрации Путина Антона Вайно. В то же время Владислав Бакальчук пожаловался Кадырову, что у него забирают бизнес. И якобы было заказано покушение на Кадырова, о чем тот узнал. Во время своего совещания с силовиками Кадыров объявил "кровную месть" Сулейману Керимову, а также депутатам от Ингушетии и Башкирии.