Об этом 24 Каналу рассказал Абубакар Янгулбаев – правозащитник из Чечни. По его словам, Кадыров пытается одновременно усидеть на двух стульях.
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Что на самом деле говорит Кадыров
Абубакар Янгулбаев объяснил, что Кадыров прибегает к уловкам.
Кадыров – циничное животное. Он на русском языке говорит одно, а на чеченском жалуется,
– подчеркнул он.
Лидер Чечни пытается как-то мотивировать свой народ, обращая его к идеям привлечения к войне на стороне России.
"На чеченском языке он говорит: "Я вообще не понимаю, как вы можете сидеть дома, а не идти воевать. Мы же чеченцы!" – отметил правозащитник из Чечни.
По его словам, сейчас агитация Кадырова набирает новые обороты, впрочем, она отличается лицемерием. На российскую аудиторию он громко говорит о том, что Чечня – кузница добровольцев, в Чечне упрекает мужчин за пассивность.
Абубакар Янгулбаев рассказал, как Кадыров обманывает чеченцев: смотрите видео
К каким методам прибегает Кадыров
Абубакар Янгулбаев добавил, что Рамзан Кадыров буквально обвиняет чеченцев и пытается их пристыдить таким образом. Впрочем, предлагает и новую систему мотивации – воевать за деньги.
Он пытается всех привлечь к работе в росгвардии. До сих пор, чтобы устроиться на какую-то правоохранительную должность нужно заплатить миллион рублей,
– заметил он.
Впрочем, пройдя этот путь, многие жители Чечни отказываются от такой перспективы.
"Люди, которые там живут, никуда не могут уйти от мысли, что он болтал", – убежден правозащитник.
Такая позиция вызвала тем, что Кадыров нередко путается в суждениях.
Рамзан Кадыров и его маразматические заявления: главное
- Недавно появился ролик, на котором Рамзан Кадыров верхом на танке Т-72 в очередной раз грозится пойти на Киев. В собственном больном воображении он выглядит доблестным воином. Впрочем, на самом деле лишь в очередной раз насмешил украинцев бестолковой постановкой.
- Однако таким болезненным мечтам все же можно найти объяснение. Глава ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что у главаря кадыровцев серьезные проблемы со здоровьем. Он чрезмерно употребляет наркотические средства.
- В то же время Кадыров любит не только разбрасываться словами, но и дорого одеваться. Недавно он засветился в модной курточке от Louis Vuitton. Ее стоимость около 250 тысяч рублей.