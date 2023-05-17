Про це 24 Каналу розказав Абубакар Янгулбаєв – правозахисник з Чечні. За його словами, Кадиров намагається одночасно всидіти на двох стільцях.
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Що насправді говорить Кадиров
Абубакар Янгулбаєв пояснив, що Кадиров вдається до хитрощів.
Кадиров – цинічна тварина. Він російською мовою каже одне, а чеченською скаржиться,
– наголосив він.
Лідер Чечні намагається бодай якось мотивувати свій народ, навертаючи його до ідей залучення до війни на боці Росії.
"Чеченською він говорить: "Я взагалі не розумію, як ви можете сидіти вдома, а не йти воювати. Ми ж чеченці!" – зазначив правозахисник з Чечні.
За його словами, наразі агітація Кадирова набирає нових обертів, втім вона вирізняється лицемірством. На російську аудиторію він голосно говорить про те, що Чечня – кузня добровольців, натомість у Чечні дорікає чоловіків за пасивність.
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До яких методів вдається Кадиров
Абубакар Янгулбаєв додав, що Рамзан Кадиров буквально звинувачує чеченців та намагається їх присоромити у такий спосіб. Втім, пропонує і нову систему мотивації – воювати за гроші.
Він намагається всіх привабити на роботу у росгвардії. Досі, щоб влаштуватися на якусь правоохоронну посаду потрібно заплатити мільйон рублів,
– зауважив він.
Втім, пройшовши цей шлях багато жителів Чечні відмовляються від такої перспективи.
"Люди, які там живуть, нікуди не можуть втекти від думки, що він базікало", – переконаний правозахисник.
Така позиція викликана тим, що Кадиров нерідко плутається у судженнях.
Рамзан Кадиров і його маразматичні заяви: головне
- Нещодавно з'явився ролик, на якому Рамзан Кадиров верхи на танку Т-72 вчергове погрожує піти на Київ. У власній хворій уяві він виглядає доблесним воїном. Утім насправді лише вчергове насмішив українців недолугою постановою.
- Проте таким хворобливим мріям все ж можна знайти пояснення. Глава ГУР МО Кирило Буданов зазначив, що у ватажка кадирівців серйозні проблеми зі здоров'ям. Він надмірно вживає наркотичні засоби.
- Водночас Кадиров любить не лише розкидатися словами, але й дорого одягатися. Нещодавно він засвітився в модній курточці від Louis Vuitton. Її вартість близько 250 тисяч рублів.