Про це 24 Каналу розказав Абубакар Янгулбаєв – правозахисник з Чечні. За його словами, Кадиров намагається одночасно всидіти на двох стільцях.

Дивіться також Задонатив на ЗСУ: Соляр і Бурлаков потролили Кадирова за його історію з конем

Що насправді говорить Кадиров

Абубакар Янгулбаєв пояснив, що Кадиров вдається до хитрощів.

Кадиров – цинічна тварина. Він російською мовою каже одне, а чеченською скаржиться,

– наголосив він.

Лідер Чечні намагається бодай якось мотивувати свій народ, навертаючи його до ідей залучення до війни на боці Росії.

"Чеченською він говорить: "Я взагалі не розумію, як ви можете сидіти вдома, а не йти воювати. Ми ж чеченці!" – зазначив правозахисник з Чечні.

За його словами, наразі агітація Кадирова набирає нових обертів, втім вона вирізняється лицемірством. На російську аудиторію він голосно говорить про те, що Чечня – кузня добровольців, натомість у Чечні дорікає чоловіків за пасивність.

Абубакар Янгулбаєв розказав, як Кадиров обманює чеченців: дивіться відео

До яких методів вдається Кадиров

Абубакар Янгулбаєв додав, що Рамзан Кадиров буквально звинувачує чеченців та намагається їх присоромити у такий спосіб. Втім, пропонує і нову систему мотивації – воювати за гроші.

Він намагається всіх привабити на роботу у росгвардії. Досі, щоб влаштуватися на якусь правоохоронну посаду потрібно заплатити мільйон рублів,

– зауважив він.

Втім, пройшовши цей шлях багато жителів Чечні відмовляються від такої перспективи.

"Люди, які там живуть, нікуди не можуть втекти від думки, що він базікало", – переконаний правозахисник.

Така позиція викликана тим, що Кадиров нерідко плутається у судженнях.

Рамзан Кадиров і його маразматичні заяви: головне