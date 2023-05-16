Сам Кадиров намагався подати цю історію як досягнення, проте не все продумав, повідомляє 24 Канал. Тому дуже цікаво, як на таку новину відреагують у Росії й, звісно, що йому за це буде.

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Історія з конем Кадирова

Так, раніше Кадиров дуже бідкався, що у нього вкрали коня Зазу, який у 2014 році потрапив під санкції як частина майна і жив у стайні в Чехії. Нині ж у своєму телеграм-каналі поплічник Путіна заявив, що повернув свого коня за 18 тисяч доларів.

Кадиров стверджує, що начебто на початку року на нього через посередників вийшли "представники українських спецслужб" й запропонували викупити коня, який коштує шалених грошей.

Кадиров задонатив на ЗСУ

В усій цій історії, звернув увагу журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков, цікавим є те, що Кадиров стверджує, що фактично передав гроші спецслужбам України.

Він задонатив на Збройні Сили України,

– потролила Кадирова ведуча 24 Каналу Катерина Соляр.

Тепер дуже цікаво, як на таку новину відреагують у Росії й, звісно, що Кадирову за це буде.

Соляр і Бурлаков відреагували на історію про коня Кадирова: дивіться відео

Звісно ж, сам Кадиров хотів подати цю історію як досягнення. Мовляв, він забрав свого скакуна у "злих українців". Однак поплічник Путіна не продумав усе до кінця.

До цього можна додати, що 18 тисяч доларів тепер будуть служити Збройним Силам України. А на ці гроші можна купити щось яскраве й вибухове.

Може, навіть йому й повернемо,

– зіронізував Бурлаков.

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