Сам Кадиров намагався подати цю історію як досягнення, проте не все продумав, повідомляє 24 Канал. Тому дуже цікаво, як на таку новину відреагують у Росії й, звісно, що йому за це буде.
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Історія з конем Кадирова
Так, раніше Кадиров дуже бідкався, що у нього вкрали коня Зазу, який у 2014 році потрапив під санкції як частина майна і жив у стайні в Чехії. Нині ж у своєму телеграм-каналі поплічник Путіна заявив, що повернув свого коня за 18 тисяч доларів.
Кадиров стверджує, що начебто на початку року на нього через посередників вийшли "представники українських спецслужб" й запропонували викупити коня, який коштує шалених грошей.
Кадиров задонатив на ЗСУ
В усій цій історії, звернув увагу журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков, цікавим є те, що Кадиров стверджує, що фактично передав гроші спецслужбам України.
Він задонатив на Збройні Сили України,
– потролила Кадирова ведуча 24 Каналу Катерина Соляр.
Тепер дуже цікаво, як на таку новину відреагують у Росії й, звісно, що Кадирову за це буде.
Соляр і Бурлаков відреагували на історію про коня Кадирова: дивіться відео
Звісно ж, сам Кадиров хотів подати цю історію як досягнення. Мовляв, він забрав свого скакуна у "злих українців". Однак поплічник Путіна не продумав усе до кінця.
До цього можна додати, що 18 тисяч доларів тепер будуть служити Збройним Силам України. А на ці гроші можна купити щось яскраве й вибухове.
Може, навіть йому й повернемо,
– зіронізував Бурлаков.
Більше про Кадирова та його заяви
- На початку травня самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров написав, що його найманці готові замінити ПВК "Вагнера" у боях за Бахмут.
- В американському Інституті вивчення війни вважають, що погрози Кадирова перекинути свої війська до Бахмута могли бути шантажем російського військового командування, щоб воно виділило боєприпаси найманцям ПВК "Вагнера". І це попри те, що Герасимов хотів скасувати пріоритет цих зусиль.
- Допоки Росія бореться із санкціями за допомогою "імпортозаміщення", ватажок чеченських TikTok-військ Рамзан Кадиров, ймовірно, "має змогу" літати на шопінг у модні столиці світу. Зокрема, він "засвітився" у куртці від французького бренду Louis Vuitton, вартість якої близько 250 тисяч рублів.