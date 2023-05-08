В Росії вже давно почалися внутрішні конфлікти, які можуть зіграти на руку Україні і яскраво це показує ситуація на Бахмутському напрямку. Про це 24 Каналу розповів офіцер 1-ої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець.
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"Є таке російське прислів'я, що дуже пасує до цієї ситуації: дружба дружбою, а табачок нарізно. Насправді Пригожин та Кадиров ніколи друзями не були, радше "падєльніками", це слово характеризує членів спільної злочинної групи, об'єднаних спільними інтересами, грабунком тощо", – прокоментував військовослужбовець.
На що претендують "вояки"
За словами Березовця, Пригожин в цій війні поставив великі ставки, адже він бореться за владу в Росії. Натомість Кадирову примітивний інтелект все ж дозволив зрозуміти, що захопити владу у всій Росії він не зможе, тому хоче залишитися єдиним володарем Чечні на момент, коли Росії прийде кінець.
Кадиров просто планує закритися в Чечні і сподівається, що армія захистить від усіх ворогів, мовиться про тисячі родичів чеченців, які боролися за свободу, і чия кров на його руках.
Якщо кадирівці замінять вагнерівців на фронті, для нас це буде позитивом. Тому що ця кадирівська гвардія добре себе показує лише як карателі, а як воїни на першій лінії вони, відверто кажучи, ніякі. Ці тікток-війська придатні лише для карання мирного населення,
– резюмував Березовець.
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Що відомо про перепалку між Кадировим та Пригожиним
- Довгий час Кадиров та Пригожин були соратниками у критиці Шойгу та Герасимова. Однак і між ними уже з'являються публічні перепалки. Проте імовірність заміни кадирівцями вагнерівців на Бахмутському напрямку аналітики оцінюють низько.
- Також є інформація, що Кадиров та Пригожин могли навмисно розіграти цю виставу навколо Бахмута. Мовиться навіть про те, що погрозами Кадиров шантажував російське міноборони надати боєприпаси Пригожину.
- Цікаво, що вже 7 травня Пригожин раптово виявив, що вагнерівці насправді отримують озброєння в повному обсязі, бо міноборони надало йому карт-бланш в діях.