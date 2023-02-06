Отдыхает, пока его тикток-войско погибает: СМИ обнаружили самолет Кадырова на Мальдивах

Рамзан Кадыров решил немного отдохнуть, когда его бойцы погибают на войне против Украины. По имеющейся у журналистов информации, он на самолете отправился на Мальдивы.

Любопытно, что самолет главы Чечни Рамзана Кадырова на радарах зафиксировали впервые за последние полгода. И уж если лететь куда-то, то по-большому, должно быть, подумал он. Поэтому решил сразу же взять курс на Мальдивы, рассказывают СМИ.

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Отдыхал несколько дней

Согласно данным сайта по отслеживанию самолетов Radarbox, воздушное судно Рамзана Кадырова с бортовым номером RA-73417 1 февраля покинуло Грозный и приземлилось в столице России Москве. Известно, что на следующий день этот же самолет приземлился в Мале, что является столицей Мальдивской республики.

По имеющейся информации, уже 5 февраля самолет обнаружили вблизи Махачкалы, столицы Дагестана. Где он приземлился – неизвестно. Мы можем лишь предположить, что Кадыров или кто-то из его близкого окружения отдыхал на Мальдивах. И делал это в течение трех дней.

В пользу гипотезы об отдыхе самого Кадырова играет отсутствие его на публике. Журналисты отметили, что несколько дней глава Чечни не выкладывал никаких видео с собой. Интересно, что последний ролик с совещанием, на котором он присутствовал, датируется 1 февраля. В тот же день террорист мог после встречи отправиться на Мальдивские острова.

Журналисты "Радио свобода" добавили, что для Кадырова отдых на Мальдивах – не что-нибудь новое. Да, его самолет на островах радары фиксировали 2 и 6 ноября, но в 2021 году. Если уж на то пошло, то глава Чечни предпочитает Объединенные Арабские Эмираты, где он отдыхает почаще.

Перед тем Кадыров решил совершить несколько кадровых движений в Чечне. Он решил сделать вице-премьером своего 26-летнего племянника.

Хочет натыкать всюду своих

Накануне стало известно, что пост вице-премьера занял 26-летний Хамазат Кадыров. Об этом рассказали российские СМИ. Как отметил глава Чечни, от этого кадрового решения "республика не развалится".

Интересно, что Кадырова неоднократно упрекали в том, что он ведет неправильную кадровую политику. Заметим, что треть из 158 чиновников Чечни – его родственники.