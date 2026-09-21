Почти 100% голосов: Рамзан Кадыров победил на выборах главы Чечни

Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров одержал победу на выборах главы региона, набрав 99,85 % голосов после подсчета 100 % протоколов. Его соперники от политических сил "Справедливая Россия" и КПРФ набрали лишь по 0,05% голосов.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на данные ЦИК.

Что известно о результатах выборов в Чечне?

Как сообщают представители ЦИК, победитель избирательной кампании баллотировался от партии "Единая Россия". Его соперниками в бюллетенях были кандидат от "Справедливой России" Исмаил Денильханов и представитель КПРФ Халид Накаев, однако каждый из них получил лишь символическую поддержку избирателей.

Нынешнее голосование стало для Кадырова уже третьими прямыми выборами на пост главы региона за время его правления. Он возглавляет Чечню с 2007 года, а с апреля 2011 года занимает именно пост главы республики после официального переименования должности президента региона.

Показатели официальной поддержки главы Чечни остаются стабильно высокими на протяжении последних лет. Как уже сообщалось, в 2021 году он набрал 99,7% голосов избирателей при явке 94,61%, а во время избирательной кампании 2016 года результат составил 97,94% при явке 94,8%.

Напомним, после подсчета более 90% бюллетеней на выборах в Госдуму России "Единая Россия" набирает 57,86% голосов, КПРФ – 13,84%, ЛДПР – 8,90%, а "Новые люди" – 7,94%. "Справедливая Россия" получает 4,95%, то есть пока не преодолевает 5-процентный барьер.

"Единая Россия", как и ожидалось, лидирует на выборах, набрав более 50% голосов. Даже при более низком результате партия, вероятно, сохранила бы конституционное большинство благодаря победам кандидатов от партии в одномандатных округах. В частности, по предварительным данным, в Москве представители "Единой России" могут победить во всех 16 таких округах.