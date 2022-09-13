Кадыров понимает, что его ликвидируют, – Пионтковский назвал условие

Глава Чечни рамзан кадыров заявил, что готов "спустить на землю" российское руководство. Таким образом он напоминает кремлю, что россия – это конфедерация.

По сути путин проиграл войну в Чечне, а следовательно выплачивает огромную дань в виде финансовых субсидий. В то же время кадыров демонстрирует формальную лояльность россии и участвует в силовых авантюрах путинского режима. Об этом 24 каналу сказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский.

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Вся эта уния путина и кдырова с самого начала не поддерживалась силовиками. Они очень неприязненно относились. Считали, что путин в каком-то смысле изменил, ведь не добил до конца чеченское сопротивление,

– подчеркнул публицист.

На кадырова хотели повесить убийство Немцова

По словам Пионтковского, в 2015 году после убийства Немцова, организовавшего фсб с участием кадыровцев, силовики пытались использовать это убийство. Они даже приехали в Чечню и арестовывали близких кадыров. На него хотели повесить убийство оппозиционера.

Это привело к внутреннему кризису. Тогда путин не появлялся на публике две недели, но все равно отстоял кадырова.

Кадыров прекрасно понимает, если путин уйдет, а поражение в Украине автоматически означает то, что он уйдет, силовики ликвидируют его в первые два дня,

– сказал Пионтковский.

Чеченского лидера хотят затащить в москву

Слухи о переводе кадырова в москву, заметил публицист, не безосновательны. Силовики хотят затащить его туда, оторвав от боевиков.

"Кем бы его ни назначили – руководителем росгвардии, минобороны, вице-президентом при путине – его убили бы выстрелом в затылок", – убежден Пионтковский.

Нужно понимать: если путин уйдет, эта уния будет разорвана, так что кадырову снова придется отстаивать независимость Чечни и доказывать чеченскому народу свою необходимость.

Это показатель неустойчивости всей системы власти в целом. Такая большая жирная крыса начинает задумываться о том, что будет в постпутинской россии и обеспечивать свои позиции там,

– подытожил российский публицист.

Кадырова хотят затащить в москву, – Пионтковский: смотрите видео