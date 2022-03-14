Кадыров – последний аргумент в роспропаганде, – Арестович ответил на заявления, что "он уже тут"
Враг понемногу исчерпывает свои оперативные возможности. Поэтому оккупанты переходят в фазу информационной борьбы, чтобы нас запугать.
В частности, это касается и заявлений, что так называемый глава Чечни Рамзан Кадыров вроде бы находится в Украине. Впрочем, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил, что мы не боимся таких вбросов. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.
Внимание Кадыров заявил, что он уже на подходе к Киеву: Арестович в ответ потролил "завоевателя"
Он лишь заявил, что недолидер Чечни Кадыров – обычно последний довод в российской пропаганде.
Россия выбрасывает Кадырова как последний "довод королей", думая, что мы боимся его в Украине так же, как его боятся в России.
– заявил Арестович.
Однако он добавил, что Россия здесь промахнулась, как обычно. Поэтому подчеркнул, что там, где появляется Кадыров – там, значит, враг и проиграл. Это очень четкая зависимость.
Кадыров продолжает распространять фейки о своей воинственности: что известно
- В своем телеграме Кадыров начал угрожать, что он "на днях" был в 20 километрах от "киевских нациков", и будто продолжает приближаться.
- Впрочем, есть доказательства, что главного "головореза" Чечни недавно видели в столице республики Грозном.