Кадыров угрожает убийством лидеру чеченцев Закаеву: тот объяснил, чего боится "дон-дон"

Рамзан кадыров призвал убить лидера Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева. Дело в том, что он нервничает из-за формирования чеченского батальона в Украине.

Об этом 24 каналу сказал лидер Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев. Он отметил, что чеченские структуры, которые сейчас восстанавливаются в Украине, являются прямой угрозой для режима кадырова.

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В Украине возрождается чеченская армия

Закаев подчеркнул, что фактически в Украине сейчас возрождается и восстанавливается армия Чеченского государства. И кадыровцы это понимают.

Там не только добровольческие батальоны и отряды, которые помогают украинцам и участвуют в отражении российской агрессии,

– заметил он.

Лидер Чеченской Республики Ичкерия пояснил, что кадыров понимает, что восстанавливающиеся сейчас в Украине структуры являются прямой угрозой для него и в целом для оккупационного режима.

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Чего боится кадыров

Закаев напомнил, что в Первую мировую войну был создан польский легион. Он практически стал авангардом и основой для независимости Польши.

Я думаю, что этот аналог и прецедент беспокоит не только кадырова, но и тех, кто его сегодня опекает,

– убежден лидер Чеченской Республики Ичкерия.

По его мнению, кадыров раздражается из-за появления даже двух десятков человек с оружием в руках в Украине против российских агрессоров. Это является основной причиной, почему он так нервничает.

Кадыров и его заявления: что известно

В начале сентября рамзан кадыров заявил о желании уйти в отставку. Однако такие слова от него раздаются не в первый раз, но на этот раз кремль, кажется, нашел ему другую работу.

Глава чечни рамзан кадыров заявил, что на "специальную военную операцию" против Украины вернулись его элитные подразделения.

Некоторые росСМИ написали, что кадыров может занять должность руководителя росгвардии, которую сейчас возглавляет золотов. Вместо этого золотова могут поставить на место министра обороны россии шойгу.

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