Кадыров угрожает убийством лидеру чеченцев Закаеву: тот объяснил, чего боится "дон-дон"
Рамзан кадыров призвал убить лидера Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева. Дело в том, что он нервничает из-за формирования чеченского батальона в Украине.
Об этом 24 каналу сказал лидер Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев. Он отметил, что чеченские структуры, которые сейчас восстанавливаются в Украине, являются прямой угрозой для режима кадырова.
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В Украине возрождается чеченская армия
Закаев подчеркнул, что фактически в Украине сейчас возрождается и восстанавливается армия Чеченского государства. И кадыровцы это понимают.
Там не только добровольческие батальоны и отряды, которые помогают украинцам и участвуют в отражении российской агрессии,
– заметил он.
Лидер Чеченской Республики Ичкерия пояснил, что кадыров понимает, что восстанавливающиеся сейчас в Украине структуры являются прямой угрозой для него и в целом для оккупационного режима.
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Чего боится кадыров
Закаев напомнил, что в Первую мировую войну был создан польский легион. Он практически стал авангардом и основой для независимости Польши.
Я думаю, что этот аналог и прецедент беспокоит не только кадырова, но и тех, кто его сегодня опекает,
– убежден лидер Чеченской Республики Ичкерия.
По его мнению, кадыров раздражается из-за появления даже двух десятков человек с оружием в руках в Украине против российских агрессоров. Это является основной причиной, почему он так нервничает.
Кадыров и его заявления: что известно
- В начале сентября рамзан кадыров заявил о желании уйти в отставку. Однако такие слова от него раздаются не в первый раз, но на этот раз кремль, кажется, нашел ему другую работу.
- Глава чечни рамзан кадыров заявил, что на "специальную военную операцию" против Украины вернулись его элитные подразделения.
- Некоторые росСМИ написали, что кадыров может занять должность руководителя росгвардии, которую сейчас возглавляет золотов. Вместо этого золотова могут поставить на место министра обороны россии шойгу.
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