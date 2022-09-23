Кадыров угрожает убийством лидеру чеченцев Закаеву: тот объяснил, чего боится "дон-дон"

23 сентября 2022 , 16:00
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Рамзан кадыров призвал убить лидера Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева. Дело в том, что он нервничает из-за формирования чеченского батальона в Украине.

Об этом 24 каналу сказал лидер Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев. Он отметил, что чеченские структуры, которые сейчас восстанавливаются в Украине, являются прямой угрозой для режима кадырова.

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В Украине возрождается чеченская армия

Закаев подчеркнул, что фактически в Украине сейчас возрождается и восстанавливается армия Чеченского государства. И кадыровцы это понимают.

Там не только добровольческие батальоны и отряды, которые помогают украинцам и участвуют в отражении российской агрессии,
– заметил он.

Лидер Чеченской Республики Ичкерия пояснил, что кадыров понимает, что восстанавливающиеся сейчас в Украине структуры являются прямой угрозой для него и в целом для оккупационного режима.

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Чего боится кадыров

Закаев напомнил, что в Первую мировую войну был создан польский легион. Он практически стал авангардом и основой для независимости Польши.

Я думаю, что этот аналог и прецедент беспокоит не только кадырова, но и тех, кто его сегодня опекает,
– убежден лидер Чеченской Республики Ичкерия.

По его мнению, кадыров раздражается из-за появления даже двух десятков человек с оружием в руках в Украине против российских агрессоров. Это является основной причиной, почему он так нервничает.

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Автор: Аліна Вишневська