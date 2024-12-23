Кадыров не может самостоятельно делать такие заявления, Кремль просто использует его как "страшилку". Такое мнение 24 Каналу озвучил глава правительства Чеченской республики Ичкерия в эмиграции Ахмед Закаев.

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Это не была самодеятельность

Ахмед Закаев отметил, что Кадыров создавался Путиным как "страшилка" не только для чеченского народа, но и для российских чиновников. Чеченского террориста Кремль использует как силу которая будет совершать какие-то преступные действия относительно тех или иных субъектов.

По его словам, заявление Кадырова могло быть в определенной степени согласовано или с главой Росгвардии Виктором Золотовым, или с кем-то из администрации Путина. Самостоятельно самопровозглашенный лидер Чечни не может делать таких заявлений.

Для посторонних это может показаться, что это была самодеятельность. На самом деле это было согласовано с кем-то из очень серьезных людей, которые занимают позиции непосредственно в высшем руководстве России,

– предположил глава правительства Чеченской республики Ичкерия в эмиграции.

Что об этом известно

Кадыров прокомментировал дело 13-летнего Муслима Мурдиева, которого обвиняют в нарушении общественного порядка. Чеченский террорист заявил, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев виноваты в нападениях на мигрантов и разрыве России с Украиной. По его словам, они не справляются с задачами, которые им дал Владимир Путин.