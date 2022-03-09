Кадыров скрылся за армией, без нее он никто – командир чеченского батальона

Командир чеченского батальона имени шейха Мансура Муслим Чеберлоевский заявил, что Кадыров никто без российской стотысячной армии. И если бы он не стоял за их спинами, его бы давно разодрали.

Муслим Чеберлоевский заметил, что Рамзан Кадыров буквально скрылся за путинской армией. Если бы у обычных жителей Чечни была возможность и свобода, то уже давно бы с ним поквитались.

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Если Кадыров может назвать себя чеченцем, почему его на территории Чечни меньше Луганской области охраняет 100 тысяч российских солдат? Без них он никто. Его обычные простые люди, находящиеся в заложниках на территории Чечни, просто заплевали и убили, если бы была возможность и свободная воля. Но перед Кадыровым стоит стотысячная русская армия. Он за ней стоит, укрылся и говорит, что чеченец и восстанавливает республику,

– заметил Чеберлоевский.

Настоящие чеченцы пришли помогать украинскому народу

Сейчас с российскими оккупантами в Украине помогают бороться 2 добровольческих формирования из Чеченской республики Ичкерия. Это добровольческие батальоны имени шейха Мансура и имени Джохара Дудаева.

Когда все это началось здесь, мы пришли сюда не под флаги Зеленского или Порошенко, не то чтобы поддержать какого-нибудь президента или партию. Мы пришли сюда помогать украинскому народу, чтобы Украина не попала под влияние России, была самостоятельной,

– рассказал командир батальона.

Он добавил, что если Украина проиграет, то упадут все республики бывшего СССР, а независимые страны рядом с Россией упустят шанс на свободу. Если Украина устоит, это новый шанс для всех.

Сегодня здесь решается очень важный момент. Если Украина рухнет, то упадут все республики бывшего СССР. Независимые страны вокруг России упустят шанс на свободу. Сегодня, если выстоит Украина, это шанс для всех,

– считает он.

Украинцы и чеченцы никогда не враждовали

Муслим Чеберлоевский заметил, что чеченский народ никогда не враждовал с украинцами. И сотрудничая есть шанс не только на победу Украины, но и на освобождение Кавказа и всех угнетенных Россией.

Мы никогда не враждовали и, думаю, не будем в будущем. Надеемся переломить позвоночник этому кремлевскому режиму. И с этого начнется освобождение Кавказа и всех угнетенных людей от России,

– заметил Муслим Чеберлоевский.

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