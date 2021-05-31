Кадыров пообещал уйти в отставку, если его 13-летний сын проигрывает бой блогеру

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал покинуть пост, однако при определенном условии. Для этого оппозиционный блогер Тумс Абдурахманов должен победить в бою его 13-летнего сына Адама.

Записывая влоги о сборе клубники, Кадыров вспомнил, что Абдурахманов когда-то назвал его сына "мешком".

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Кадыров готов уйти с должности, но есть условие

Ты не побоялся бы с ним (блогером Абдурахмановым – 24 канал) подраться?

– спросил в эфире сына Кадыров.

На что 13-летний парень ответил: "Клянусь Господом, не побоялся бы". Далее лидер Чечни заявил, что "вызов брошен". На кон Кадыров поставил свой пост, если блогер выигрывает, а его сын терпит поражение, глава Чечни уйдет в отставку.

Реакция на предложение Абдурахманова

После этого Абдурахманов записал видеоответ. В нем он отметил, что семейству Кадыровых сначала надо "победить свой лишний вес".

Единственное соревнование, в котором вы можете меня победить, – поедание котлет,

– отметил блогер.

К слову, в 2015 году Абдурахманов был вынужден покинуть Россию из-за конфликта с племянником Кадырова Исламом. В Чечне ему объявили кровную месть.

. В апреле 2021 года 13-летний сын лидера Чечни Адам Кадыров одержал очередную победу на детском турнире, сохранив титул непобежденного в боксе. Однако впоследствии в сети появилось видео, которое свидетельствуют о том, что его победа – фейк.