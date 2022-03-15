Кадыров уже вышел из-под России, он просто качает деньги, – российский писатель

Рамзана Кадырова связывает с Россией лишь финансирование, которое он качает из российского бюджета. Кадыровцы, которые умирают в Украине, делают это только из-за денег.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучил российский писатель Виктор Шендерович. По его словам, Кадыров уже давно вышел из-под контроля России.

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"Кадыров уже окончательно вышел из-под России, если не учитывать того, что Россия выплачивает ему дикую контрибуцию. Как только не будет бюджета, как только рухнет Россия и не станет казны, из которой он воровал деньги, Кадыров немедленно под знаменем ислама торжественно отойдет в сторону братьев по вере", – сказал он.

Боевики умирают за деньги Кадырова

Шендерович добавил, что чеченские боевики, которые воюют и умирают в Украине, делают это только ради финансирования Кадырова.

"Они, кроме того, что воевать больше ничего делать не умеют. Именно эти чеченцы ничего делать не умеют, они головорезы", – добавил писатель.

Интервью с Виктором Шендеровичем на 24 канале: смотрите видео