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24 Канал Новости мира Сильно похудевший Кадыров появился в сети после того, как едва не утонул в Бодруме
1 августа, 22:33
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Сильно похудевший Кадыров появился в сети после того, как едва не утонул в Бодруме

Дмитрий Усик
Основные тезисы
  • Рамзан Кадыров появился в видео на тренажере после слухов о его болезни и несчастном случае в Бодруме.
  • Кадыров значительно похудел, видео с тренажером вызвало предположение о реабилитации, несмотря на его отрицание относительно ухудшения здоровья.

Уже длительное время ходят слухи о болезни Рамзана Кадырова. Появилось новое видео, на котором видно значительную потерю веса главы Чечни.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как выглядит Кадыров сейчас?

Рамзан Кадыров поделился видео с занятий на тренажере и сообщил, что "возвращается к нагрузкам после перерыва". По словам чеченского диктатора, тренер подготовил для него "своеобразную программу упражнений", но все секреты он пока не раскрывает.

В сети обратили внимание на то, что тренажер на видео обычно используют при реабилитации.

Рамзан Кадыров на тренажере: смотрите видео

Кадыров не появлялся на публике с конца июля – то есть с тех пор, как появились новости о том, что он едва не утонул в турецком Бодруме во время отдыха. СМИ писали, что после входа в воду Кадыров внезапно начал тонуть. Работники отеля немедленно вызвали врачей, после чего главу Чечни отвезли в больницу.

А незадолго до этого Кадыров опубликовал видео, где он появляется всего на две секунды. На фоне звучал безэмоциональный спич диктатора о жизни и смерти. Хотя слухи о болезни он отрицал.