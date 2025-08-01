Сильно похудевший Кадыров появился в сети после того, как едва не утонул в Бодруме
- Рамзан Кадыров появился в видео на тренажере после слухов о его болезни и несчастном случае в Бодруме.
- Кадыров значительно похудел, видео с тренажером вызвало предположение о реабилитации, несмотря на его отрицание относительно ухудшения здоровья.
Уже длительное время ходят слухи о болезни Рамзана Кадырова. Появилось новое видео, на котором видно значительную потерю веса главы Чечни.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Как выглядит Кадыров сейчас?
Рамзан Кадыров поделился видео с занятий на тренажере и сообщил, что "возвращается к нагрузкам после перерыва". По словам чеченского диктатора, тренер подготовил для него "своеобразную программу упражнений", но все секреты он пока не раскрывает.
В сети обратили внимание на то, что тренажер на видео обычно используют при реабилитации.
Рамзан Кадыров на тренажере: смотрите видео
Кадыров не появлялся на публике с конца июля – то есть с тех пор, как появились новости о том, что он едва не утонул в турецком Бодруме во время отдыха. СМИ писали, что после входа в воду Кадыров внезапно начал тонуть. Работники отеля немедленно вызвали врачей, после чего главу Чечни отвезли в больницу.
А незадолго до этого Кадыров опубликовал видео, где он появляется всего на две секунды. На фоне звучал безэмоциональный спич диктатора о жизни и смерти. Хотя слухи о болезни он отрицал.