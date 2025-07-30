Об этом 24 Каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, заметив, что много говорят о его сыне Адаме Кадырове. Однако иронично о нем высказываются не только в Украине или на Западе. Но и в российском инфопространстве идут такие же тенденции.

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Кто будет после Кадырова?

Как отметил Божко, вполне вероятно, что российские власти не поддерживают Адама Кадырова как преемника своего отца. Они его прямо не критикуют. Но и не рассматривают как серьезного управленца, который сможет потянуть такой серьезный регион, где есть возможности восстания.

В Кремле могут рассматривать других кандидатов. Но во всех случаях это будут чеченцы. Они сделали ставку на аутсорс в случае с Чечней. Кадыров относительно недавно был интегрирован в российскую элиту. Это была больше история не о едином государстве, а о вассальном княжестве. У них есть локальная элита. Россия выбрала там более-менее стабильного. Он убивает своих соседей, конкурентов, но сохраняет управляемость системы,

– сказал Божко.

Вполне вероятно, что Москва сейчас не показывает своего кандидата. Но в любом случае уход клана Кадыровых будет серьезным изменением для региона. Если новый ставленник Кремля будет не из Чечни, то он окажется между двух огней. Ему надо будет бороться за легитимность в Москве, доказывая эффективность своих действий, так и отвоевывать ее у местных чеченцев, которые принадлежат к старым кланам.

Все это приведет к ослаблению власти в Чечне. А там хорошо помнят о своей борьбе с Россией.

Они прекрасно это помнят. Это – общенациональный миф. Кавказ с идеологической и моральной точки зрения готов вспыхнуть, когда будут лучшие исторические обстоятельства. Элиты точно готовятся к тому, чтобы в правильный момент завоевать себе лучшее место под солнцем, чем статус субъекта России в будущем. Условно, если бы мы себе представили, что украинские войска стоят уже под Краснодаром, то там быстро бы провозгласили независимость,

– подчеркнул Божко.

Добавим, ранее в СМИ писали, что Кадыров якобы серьезно болен. Он якобы ищет себе замену.