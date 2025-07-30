Про це 24 Каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко, зауваживши, що багато говорять про його сина Адама Кадирова. Однак іронічно щодо нього висловлюються не лише в Україні чи на Заході. Але й в російському інфопросторі йдуть такі самі тенденції.

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Хто буде після Кадирова?

Як наголосив Божко, цілком вірогідно, що російська влада не підтримує Адама Кадирова як наступника свого батька. Вони його прямо не критикують. Але й і не розглядають як серйозного управлінця, який зможе потягнути такий серйозний регіон, де є можливості повстання.

У Кремлі можуть розглядати інших кандидатів. Але в усіх випадках це будуть чеченці. Вони зробили ставку на аутсорс у випадку з Чечнею. Кадиров відносно недавно був інтегрований в російську еліту. Це була більше історія не про єдину державу, а про васальне князівство. У них є локальна еліта. Росія обрала там більш-менш стабільного. Він вбиває своїх сусідів, конкурентів, але зберігає керованість системи,

– сказав Божко.

Цілком ймовірно, що Москва зараз не показує свого кандидата. Але у будь-якому випадку відхід клану Кадирових буде серйозною зміною для регіону. Якщо буде новий ставленик Кремля не з Чечні, то він опиниться між двох вогнів. Йому треба буде боротися за легітимність у Москві, доводячи ефективність своїх дій, так і виборювати її у місцевих чеченців, які належать до старих кланів.

Все це приведе до ослаблення влади в Чечні. А там добре пам'ятають про свою боротьбу з Росією.

Вони прекрасно це пам'ятають. Це – загальнонаціональний міф. Загалом Кавказ з ідеологічної та моральної точки зору готовий спалахнути, коли будуть кращі історичні обставини. Еліти точно готуються до того, щоб у правильний момент вибороти собі краще місце під сонцем, ніж статус суб'єкта Росії у майбутньому. Умовно, якби ми собі уявили, що українські війська стоять вже під Краснодаром, то там швидко би проголосили незалежність,

– підкреслив Божко.

Додамо, раніше у ЗМІ писали, що Кадиров буцімто серйозно хворий. Він нібито шукає собі заміну.