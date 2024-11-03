Также кадыровцы массово вывозят металлолом, к тому же в промышленных масштабах. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу подробнее об этих 2 схемах.

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Какие махинации проводит Кадыров в Мариуполе

По словам Андрющенко, кадыровцы вывезли с комбината Ильича все оборудование, которое можно было демонтировать, и продали его за бешеные деньги. Иногда даже самим производителям оно недоступно из-за санкций.

Однако оборудование не будет работать полноценно, его похищают для ремонта. Будут заменять узлы и механизмы, поскольку запасные части не могут завозить из-за наложенных ограничений.

Вторая афера, которую проводят кадыровцы – вывоз металлолома в промышленных масштабах. Так, недавно из порта в Мариуполе вышло 2 балкера, которые были полностью загружены металлоломом. Ожидаются новые суда.

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Издание The Guardian делает большое расследование относительно Кадырова и его финансов на оккупированной территории.

Поэтому есть сдержанный оптимизм, что наконец после этих исследований металлолом попадет под санкции. И владение комбинатом Ильича превратится как в "Золушке" в ничто,

– отметил Петр Андрющенко.

К слову, в России металлургическая отрасль начала приходить в упадок. Только плавление из стали упало на 10% по сравнению с прошлым годом, и это только начало, считает советник мэра Мариуполя.