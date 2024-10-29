Кроме того, Россия усиливает мобилизацию на оккупированных территориях и застраивает военными заводами Левобережье. Больше деталей о сопротивлении и жизни украинцев на ВОТ в разговоре с 24 Каналом рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Россияне в агонии из-за сопротивления

На временно оккупированных территориях Украины усиливаются мобилизационные процессы. Как сообщает Центр национального сопротивления, особенно активно оккупанты начали вербовать в общественных местах, в частности, в Приморском районе Мариуполя. Кого в первую очередь останавливают?

На этот раз останавливали абсолютно всех. Россияне признают, что они ничего не могут сделать с сопротивлением на оккупированных территориях. Они прибегают ко всем мерам, которые делают невозможным фиксацию того, что происходит, ведь им очень не нравится осведомленность всего общества относительно этих процессов в Мариуполе.

Россияне очень хотели бы закрыть город "куполом", чтобы информация не вытекала оттуда – о передвижении военной техники, тренировках военных, полигонах. Именно за распространение этой информации они пытаются закрыть каналы.

На самом деле эти зачистки больше метод запугивания, ведь не имеют каких-то результатов. У россиян иногда просто агония. В городе несколько раз проводились внезапные чистки, которые касались непосредственно всех.

В частности, в Приморском районе они частично отрабатывали по ночам. Также чистки были в Центральном районе. А обошлось, к счастью, вообще без задержаний и без арестов. То есть это уже делается так вот – для галочки. Пока они нарабатывают, что еще могут сделать.

Люди уже приспособились: и те, что контактируют с нами, и другие жители. Даже пророссийская прослойка населения избегает разговоров между собой по телефонам. Я такое встречал только в литературе, которая описывала 1937 год. Сейчас в Мариуполе такая же ситуация. Общаясь по телефону люди не обсуждают определенные темы, понимая, что прослушивается почти все, а общаются на все темы только во время встречи. Это касается абсолютного большинства населения.

Это тотальный террор, который творится в Мариуполе с начала оккупации – уже третий год. Люди просто приспособились. Они не то чтобы привыкли, а просто модернизировали свое сопротивление, даже внутреннее. А россияне закрутили гайки до такой степени, что там нечего придумывать. Они же не могут отправить весь город одновременно в концентрационный лагерь. По крайней мере пока что.

Хуже ситуация в Мариупольском районе, а также в Бердянске. Там зачистки будут иметь определенную результативность – они там только начинаются. На этой неделе очень активно зачищали часть Мариупольского района, которая расположена на побережье. Конкретно – в поселках Ялта, Юрьевка, Урзуф и Бабах-Тарама, известных тем, что по ним постоянно прилетает.

Там была капитальная зачистка, даже закрывали движение с запретом въезда и выезда из села. Был подворный обход, подворные обыски, допросы и так далее. По нашей информации, люди, которые нам помогают, были в безопасности все это время. Тех, кто привлечен к сопротивлению, эта участь миновала.

По предварительной информации, все это будет продолжаться и продвигаться ближе к Бердянску. Там зачистки уже понемногу начинаются. Единственное, там они применяют немного другие меры для обеспечения фиксации продвижения техники.

Мобилизация на оккупированных территориях усиливается

Мобилизация на оккупированных территориях также усиливается. Пока нет "бусификации" или промышленного отлова мужчин. Это все впереди. Но есть очень агрессивный рекрутинг и очень большая призывная кампания среди молодежи. В целом очень большое количество людей идет под призыв.

Это происходит так: ты попадаешь под призыв, тебя держат в военкомате 2 – 3 дня, и все это время рассказывают, как надо подписать контракт со всеми последствиями. Они обещают все "плюшки", говорят, что будешь работать якобы "водителем в тылу" или будешь где-то далеко от линии фронта окопы рыть. Люди подписывают контракт, а потом непосредственно попадают на линию фронта.

К сожалению, на оккупированных территориях начинает срабатывать привычка к жизни в оккупации, потому что россияне очень распространяют мнение, что Мариуполь, Бердянск, Приморск, Мелитополь, Волноваха – это якобы глубокий тыл. И люди понемногу привыкают, что там вроде бы достаточно "мирная" жизнь, по сравнению с любым тыловым городом Украины. Поэтому люди начинают верить таким обманчивым предложениям россиян.

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Также обратная информация почти не просачивается обратно. Люди оказываются на линии фронта после подписания контракта, а узнают об этом мариупольцы в основном после того, как кто-то попадет в плен на том или ином участке фронта. Если же кто-то пропал без вести или погиб на фронте, то эта информация вообще недоступна.

Родители, близкие этих людей с одной стороны считают, что их ребенок или знакомый проходит срочную службу. А с другой стороны, возвращаемся к распространению информации, люди понимают, что это еще одна тема, на которую лучше вообще ни с кем не разговаривать. Поэтому распространение этой информации на оккупированных территориях, к сожалению, не очень сильное.

Сколько платят за мобилизацию на ВОТ

Так называемый лидер так называемой "днр" Денис Пушилин впервые официально установил разовую доплату за заключение контракта с армией России. Она составляет 400 тысяч рублей. Получается, что в оккупированной Донецкой области самый низкий уровень единовременных выплат, потому что в Москве и Подмосковье единовременная выплата достигает 2 миллионов рублей. Известно ли вам, выдают ли эти 400 тысяч рублей после подписания контракта?

Да, выдают на территории Донецка, Макеевки. В Мариуполе еще нам не известны случаи заключения контрактов после выхода этой бумажки Пушилина. Однако в городах, которые оккупированы с 2014 года, действительно получают эти средства.

Ранее тоже выдавали какие-то деньги, но не было никакого документа, который это хоть как-то регулировал. При этом единовременную выплату при заключении контрактов так называемой народной милиции псевдореспублики обещают вообще в размере 800 тысяч рублей. А в этом случае вообще нет никакой бумажки, которая бы регулировала эти вопросы.

Единственный документ, который существует на территории оккупированной Донетчины, – это указ Пушилина о выплате 400 тысяч рублей. Поэтому выплаты здесь пока есть, но жизнь человека, получившего эту разовую выплату, не такая длинная.

Такая низкая цена за жизнь на территории оккупированной Донетчины, потому что там, в принципе, нет работы, нет зарплаты. Сегодня для любого городка, поселка или села на территории Донецкой области, независимо от того, когда этот населенный пункт был оккупирован, – это безумные деньги.

Никаким другим способом заработать их невозможно. Работы, в принципе, нет никакой, и в Мариуполе также. Хотя до последнего именно в этом городе работа не была связана напрямую с бюджетом. Поэтому вскоре эти деньги могут стать для мариупольцев достаточной мотивацией, чтобы пойти в оккупационную армию.



Мобилизация на ВОТ усиливается / Shutterstock

Однако имело бы смысл тем, кто желает получить единовременную выплату, выехать в другие регионы и заключать контракт там. Потому что в России это очень странно работает. В Москве, Санкт-Петербурге выплачивают по 2 миллиона рублей, а в Ямало-Ненецком округе – 3 миллиона. Кто может добраться до Ямало-Ненецкого округа и там пойти в военкомат, чтобы заключить контракт, получает сразу 3 миллиона.

На самом деле регионы конкурируют между собой, и поэтому в Донецкой, Запорожской областях самые низкие выплаты. Кстати, на Херсонщине вообще никаких доплат нет – просто заключаешь контракт. Этот вопрос там не урегулирован. Поэтому, с точки зрения рейтинга, пока это выглядит таким непонятным образом.

Россияне застраивают Левобережье военными базами

Известно, что в Мариуполе – в центре Левобережья – россияне начали строительство военной базы. Делают они это открыто. Однако на этом месте должны были якобы возводить дома для мариупольцев, которые потеряли жилье.

Строительство происходит в том самом квартале, о котором я очень много рассказывал. Там по периметру 5 километров не осталось ни одного дома и, соответственно, надежды у людей, что там построят жилье.

Россияне перестали скрываться и начали строить военные базы на Левобережье. Хотя там они обещали построить жилье. Это первая база, но не единственная. Далее будет военная база в районе, так называемого, промышленного района, фактически на территории "Азовстали" – Манежа. Эта территория фактически разрушена, но не очень плотно заминирована. Она сейчас используется россиянами как военная база, там они прячут свою систему ПВО.

Больше никакого гражданского строительства в Мариуполе не предвидится. Если посмотреть на российский бюджет, обратиться к открытым источникам, то с января 2025 года на территории Мариуполя заканчивается действие всех компенсационных программ. Эти программы предусматривали ремонт и строительство жилья именно как компенсацию жителям за то, что их жилье было разрушено россиянами во время битвы за Мариуполь.

Все те, кто сегодня оказался без жилья, – их поставили в очередь, как делали в бывшем Советском Союзе. Такая же очередь существует уже в Мариуполе. Больше ни одного компенсационного квадратного метра в Мариуполе построено не будет.

Окончание этих программ означает, что и дома, и квартиры, которые будут украдены у нас, как якобы бесхозное имущество, мариупольцы тоже не получат. Потому что они нуждаются во внутреннем ремонте, а компенсационного бюджета на него нет. Это значит, что будет только коммерческий ремонт или другие бюджетные программы к привлечению – переезд в Мариуполь всевозможных бюджетников, так называемых "героев" так называемой "сво" и других россиян.

Это означает, что мариупольцам окончательно места здесь нет. Не зря они записывают видео с "челобитными" – наверное, начинают о чем-то догадываться. Даже пророссийская прослойка населения еще верит в то, что якобы в Мариуполе воруют, а Путин об этом не знает.

На самом деле все понемногу уже понимают, что пришел "русский мир" и оставил всех без жилья. Но программы развиваются, ипотечное строительство также, военное строительство идет по плану. А гражданское строительство для мариупольцев замерло, и нечего ожидать дальше.

Проблема №1 в оккупированном Бердянске

Что касается ситуации в Бердянске, как вообще возможно выехать или въехать в оккупированный город?

Единственная точка въезда – это Шереметьево. Недавно россияне озвучили новые цифры. Количество украинцев, которым был запрещен за последний год въезд на территорию России составляет 200 тысяч. Украинцы получили такой запрет, пройдя пункт въезда в Шереметьево. Никакого другого пункта въезда не существует, к сожалению, а может, к счастью. Но вот такие цифры.

Это абсолютно соответствует тому, что происходило и происходит с компенсациями, выплатами, с теми проблемами, с которыми сталкиваются и бердянцы, и мариупольцы, и волновахцы – все жители с оккупированных территорий, независимо от того, когда состоялась оккупация.

Проблема №1 – жилье. Почему Бердянск? Сейчас у каждого, кто находится на территории Украины, есть уцелевшее жилье на территории Бердянска, потому что город был оккупирован без боя. Люди закрыли жилье и поехали эвакуироваться, поэтому очень сложно избавиться от мысли, учитывая то, что происходит, как нам вернуться назад?

Это безумное психологическое давление. Я уже не говорю о помощи, а точнее ее отсутствии, со стороны нашего государства. Это одна очень большая часть. С другой стороны, очень большое давление на всех переселенцев с оккупированных территорий.

Не большая тайна, что все общаются группами. Известно о трагедии каждого. Там (на оккупированных территориях – 24 Канал) остались близкие, родители, родные, знакомые. Независимо от их взглядов, почти все говорят: возвращайтесь, мол, здесь хотя бы будет жилье, можно как-то приспособиться. Это факт и не стоит его как-то скрывать.

Сейчас мы увидим снова очень большое количество (тех, кто вернулся на оккупированные территории в свои дома – 24 Канал). Это однозначно, потому что осень. В прошлом году осенью такое было. Максимальный пик выгорания, депрессии, психологическое состояние, ментальное здоровье – все это ломается. Люди срываются и уезжают. В частности, с целью продать жилье или сдать в аренду.

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Не знаю, как там вопрос с арендой в Бердянске, но в Мариуполе очень легко сдать в аренду свое жилье, если оно более-менее в целостном состоянии. А также очень легко его продать, как бы это странно не звучало.

Этому есть очень простое объяснение – потому что съезжаются россияне из Москвы, Санкт-Петербурга. Они спокойно оттуда съезжаются и скупают жилье за ипотечные деньги, потому что льготная ипотека действует на территории Мариуполя на вторичный рынок.

Можно достаточно выгодно за достаточно большие деньги – больше, чем на территории Украины – продать это жилье. А аренда квартиры в Мариуполе для россиян такая же, например, как стоимость аренды во Львове или Киеве. Причем это в наших городах достаточно центральные районы, не какие-то там окраины, куда трудно добраться.

Это будет как возле площади Рынок жить, а в Мариуполе (за те же деньги – 24 Канал), как на какой-то окраине. Как бы это дико не звучало – это просто результат политики, которую внедряют россияне, побуждая своих граждан переезжать в Мариуполь. Сказать, что россияне побуждают украинцев возвращаться в оккупацию, то нет. Этот процесс уже закончен, мы им там не нужны.

Поэтому они еще больше устанавливают запреты, издевательства, прохождение, собственно, самого Шереметьева. Это отдельная история. Бесконечно можно рассказывать, какие издевательства там проводят россияне, как они по несколько суток держат людей. Там есть вода, но нет еды. Они издеваются над людьми перед допросами, на допросах. Это такой выход в один конец. Человек уже не видит тех людей, с которыми ждал, когда они прилетели в Шереметьево.

Это очень сложно, очень тяжелая история. Видимо, что пришло время об этом говорить. Пришло время говорить и об оккупации, что она не такая однозначная, и кому там хорошо живется, и о проблемах, которые существуют с внутренними переселенцами. Потому что это все в итоге побуждает людей возвращаться.

То, что россияне их не пускают, не означает, что они не пробуют. Не забывайте, что есть те, не менее 130 тысяч, которые въехали таким образом на оккупированную территорию. Речь идет о Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Пункт пропуска Шереметьево – единственная точка, где сегодня можно попасть на оккупированную территорию Украины.

Вторую часть разговора о жизни украинцев в оккупации и планах врага – читайте вскоре на сайте 24 Канала!