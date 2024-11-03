Також кадирівці масово вивозять металобрухт, до того ж у промислових масштабах. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу детальніше про ці 2 схеми.

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Які махінації проводить Кадиров у Маріуполі

За словами Андрющенка, кадирівці вивезли з комбінату Ілліча все обладнання, яке можна було демонтувати, і продали його за шалені кошти. Іноді навіть самим виробникам воно недоступне через санкції.

Проте обладнання не працюватиме повноцінно, його викрадають для ремонту. Будуть замінювати вузли та механізми, оскільки запасні частини не можуть завозити через накладені обмеження.

Друга афера, яку проводять кадирівці – вивезення металобрухту у промислових масштабах. Так, нещодавно з порту в Маріуполі вийшло 2 балкери, які були повністю завантажені металолом. Очікуються нові судна.

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Видання The Guardian робить велике розслідування щодо Кадирова та його фінансів на окупованій території.

Тому є стриманий оптимізм, що нарешті після цих досліджень металобрухт потрапить під санкції. І володіння комбінатом Ілліча перетвориться як в "Попелюшці" у ніщо,

– наголосив Петро Андрющенко.

До слова, у Росії металургійна галузь почала занепадати. Лише плавлення зі сталі впало на 10% у порівнянні з минулим роком, і це лише початок, вважає радник мера Маріуполя.