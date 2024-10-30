Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в разговоре с 24 Каналом заметил, что попытки атак возле Большой Новоселки свидетельствуют о начале этого наступления. Больше о действиях врага на Запорожском направлении и зачем Россия пытается присвоить 2 завода, которые стоят пустые – читайте далее в материале.

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Напомним, что в первой части разговора мы писали о сопротивлении украинцев на оккупированных территориях, из-за чего россияне просто таки в агонии. Детали – по ссылке.

В Мариуполе почти не осталось людей без российских паспортов

Касательно временно оккупированного Бердянска, то есть информация, что россияне усиливают давление на жителей, заставляя их получить паспорта России. Установили дедлайн до 31 декабря 2024 года. За отказ брать российский паспорт ФСБшники пытают в подвалах.

Есть такое на оккупированных территориях, но не в Мариуполе. В Мариуполе не осталось людей без российского паспорта, и не остается. Все понимают – это условия выживания, давно уже – с самого начала.

Это связано с двумя вещами – почему в Мариуполе так, а везде иначе. Прежде всего это обусловлено тем, в каком состоянии оказался Мариуполь после осады – полностью разбит. Люди полностью зависимы от гуманитарной помощи. Россияне достаточно четко очертили этот процесс. Нет российского паспорта – нет ни медицинской помощи, ни гуманитарной помощи, ничего у тебя не будет.

Поэтому люди были вынуждены идти (за российским паспортом – 24 Канал). Мы, честно говоря, своим людям тоже сказали это с первого дня – идите и получайте все это у россиян. Получайте паспорта, потом заберете у них гуманитарную помощь. Больше заберете, меньше у них денег на войну останется, раньше закончатся.

В этом нет никакой измены, потому что паспорт сам по себе не измена. Большой вопрос, что делает человек в оккупации. И поэтому в Мариуполе процент людей, которые до сих пор не имеют российского паспорта – чрезвычайно низкий. Я также напомнил бы фильтрацию, которая длилась на территории Мариуполя почти полтора года. Мариупольцев шантажируют другим – независимо от того, есть ли российский паспорт, тебя могут признать не гражданином России и депортировать.

В Бердянске и оккупированной части Запорожской области ситуация иная. Люди там не спешат брать российский паспорт, потому что нет такой зависимости и нет смысла его получать. Это не связано напрямую с выживанием, с переоформлением или восстановлением жилья. Поэтому там россияне применяют пытки и угрозы.

Куда хотят депортировать украинцев с оккупированных территорий

Если возвращаться к статусу иностранца, то это уже было. Они пытались это сделать с июня 2024 года, потом было перенесено на осень, потом на начало 2025 года. Если у тебя только украинский паспорт, то ты считаешься иностранцем, должен находиться не более 90 дней на территории России, а после того ты должен или выехать, или получать визу, или тебя могут депортировать.

Именно этой депортацией и угрожают всем нашим согражданам. Что такое депортация неясно, потому что никакой процедуры нет. Куда они должны и каким образом депортировать – неясно. В Донецкой и Запорожской областях в кулуарах оккупационной власти систематически обсуждается вариант депортации на территорию Беларуси.

Это не очень хороший вариант для наших, потому что непонятно, что потом делать нашим украинцам в Беларуси, если их просто выпрут на пределы границы. Посмотрим как оно дальше будет, но есть угрозы именно о депортации.

Почему не свирепствует пока что ФСБ? Потому что большой процент людей в Запорожской области еще не получили российские паспорта и отказываются это делать. А применять такую же фильтрацию, как это было в Мариуполе, россияне почему-то боятся на оккупированном Запорожье. Возможно, это связано с близостью к фронту или другой системой контроля. Сейчас репрессии есть, но не такие мощные, как на оккупированном юге Донецкой области.

"Уже началось": о действиях оккупантов в Запорожской области

Гауляйтер Евгений Балицкий издал "указ" о временном запрете продажи крепкого алкоголя в розницу в ряде оккупированных районов Запорожской области. С чем связано очередное введение нового "сухого закона"? И существует ли похожее табу на территории Мариуполя или в других городах Донецкой области?

В Донецкой области есть такой запрет. Он действует почти постоянно. Это связано с тем, что россияне системно пьют. Новое подразделение, которое заходит на ротацию или пополнение, всегда ищет, где взять алкоголь, несмотря на запрет. И всегда есть добрые люди, которые помогают им этот алкоголь найти.

Относительно Запорожской области. Это связано с подготовкой оккупантов к наступательным действиям. Параллельно идет рост количества личного состава, который завозят на полигоны, и рост резерва в Запорожской области.

Похожий запрет вводился на оккупированных территориях Запорожской области в 2023 году. Как раз накануне нашего контрнаступления. Таким образом оккупационная власть пытается повысить боеспособность и уменьшить всевозможные дисциплинарные проблемы с алкоголем. Для россиян это действительно эмоциональная забава. Где они не воюют, там они безбожно пьют. Поэтому ввели запрет, чтобы это хоть как-то контролировать. Насколько он эффективно действует – большой вопрос.

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Я говорил об этом с нашими партнерами по Запорожской области. Они говорят, что в 2023 году это не сработало. Там просто нашли другие пути продавать в розницу алкоголь. Россияне спокойно его покупали. По крайней мере пытались.

Опять же, это в очередной раз указывает, что россияне будут пытаться активизироваться на Запорожском направлении. Эти попытки атак в районе Большой Новоселки – это начало этого наступления. Не надо ожидать, что оно состоится обязательно у Работино. Уже все началось, подразделения начали двигаться.

Кстати, интересно, что завтра россияне закрывают для проезда дорогу из Бердянска в Токмак. Прикрываются тем, что якобы будут перегонять строительную технику. На самом деле будут перевозить большое количество подразделений, которые до того базировались на полигонах. Их перебросят в точки, которые гораздо ближе к линии фронта. Они на весь день закрывают передвижения по этой дороге для автотранспорта, чтобы усложнить возможность поражения и фиксации.

По нашей информации, россияне не имеют в Бердянске большого количества тяжелой строительной техники, которую можно перетащить в Токмак. А в Токмаке нет никаких инфраструктурных проектов. Чистая выдумка со строительной техникой. Поэтому я думаю, что все наши глаза, уши, руки и ноги будут нацелены на фиксацию, что там происходит. Надеюсь, что оно не доедет. А что будет ехать – узнаем уже завтра или послезавтра из финальных отчетов.

Возвращаясь к вашему вопросу, почему пошел запрет алкоголя? Они хотят увеличить давление по линии фронта на Запорожском направлении и на юге Приазовщины.

Зачем Россия хочет присвоить 2 разваленных завода

Появились сообщения от российских СМИ, что машиностроительный завод "Азовмаш" и "Азовэлектросталь" переходят под крыло государственной корпорации "Ростех". Что планируют делать россияне с этими заводами?

Азовмаш – отдельная тема в истории Мариуполя. Там есть очень большое сообщество азовмашевцев. Они до сих пор держатся вместе и сохраняют любовь к этому концерну; помнят времена, когда он действительно был крупным производителем уникальных цистерн на территории бывшего СССР.

К сожалению, так случилось, что концерн был абсолютно разграблен еще до начала даже Революции достоинства. Его разграбили именно те, кто сначала организовал "русскую весну" на территории Мариуполя, а теперь фактически управляет городом.

Первый гауляйтер Мариуполя и является последним директором "Азовмаша", который должен был бы заниматься возвращением долгов азовмашевцам по их заработным платам. Там не выплатили огромные деньги. Он занимался тем, что разграблял завод и способствовал российской оккупации. На "Азовмаше" уже достаточно давно не осталось ничего.

В свое время Александр Савчук вывел все активы с "Азовмаша" в другое предприятие, которое называется "Азовзагальмаш", потом он был подроблен на еще несколько предприятий. Далее был большой конфликт в менеджменте с Савчуком. Часть менеджмента откололась и открыла завод на территории России.

Для чего "Ростеху" нужен Азовмаш? Там ничего нет, кроме развалившихся стен. При этом значительная часть стен развалена естественным образом на заброшенном заводе. У них есть потребность присвоить торговую марку и название "Азовмаш". Хотят перебрать ее для продолжения выпуска этих цистерн и вагонов на пути с шириной, которая используется на территории бывшего СССР.

В России существуют заводы, которые это делают. Это те самые, которые были украдены с "Азовмаша". Местами было и хуже. Значительная часть инженеров, специалистов и других работников в свое время так же перешли на "Азовзагальмаш". Затем после первой "русской весны" поехали работать на территорию России.

Сейчас они планируют вернуться уже на территорию другого завода, который тоже имеет корни с "Азовмаша". Речь идет об "Азовэлектростали". Это большая электротопная печь, которая находится на территории Мариуполя. Она почти целая. Единственная проблема там – нужно восстановить электроснабжение в необходимом количестве.

Что она может делать? Может плавить сталь; выпускать целую номенклатуру различных средств. Можно ли это делать? Теоретически да. Будут ли они это делать? Точно нет.

Если посмотреть на рынок стали; белой и черной металлургии и отдельно на рынок сталеплавильных изделий на территории России, то за последний год, если брать с сентября по сентябрь, сегодня идет падение в металлургии на не менее чем 10%. И это только начало. С учетом всех экономических последствий, которые там происходят, падение будет еще большим. Поэтому нет смысла запускать завод.

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Поэтому зачем им "Азовэлектросталь" и электротопильня? Очень простой ответ. Они пытаются это сделать с начала оккупации. Хотят перетапливать металлолом в более удобные формы и продавать их на внешнем рынке с использованием Мариупольского порта. Первый металлолом уже вышел. На прошлой или позапрошлой неделе мы об этом рассказывали. Порт пока пустой.

Мы предполагаем, что порт будет стоять пустым, пока полностью не пройдет это соглашение. Пока лом не доедет до покупателя; пока россияне не поймут, что это безопасно; пока они не откатят эти поставки; не сфабрикуют документы, не проведут смены флагов, – до тех пор порт будет пустым.

Как только они решат, что все идет успешно, то мы увидим совсем другую навигацию. Пока здесь такое "замершее" состояние. Так называемые соглашения и передача "Ростеху" этих двух заводов, один из которых – только торговая марка, а другой – только одна печь – это единая цепь, которая завязана на порт, поставки и международную торговлю ломом от России.

В Мариуполе не изготавливают даже хлеб

У вас в телеграм-канале появились фотодоказательства очередей за бесплатной кашей и хлебом в Мариуполе. На фотографиях там преимущественно люди пенсионного возраста. Много ли таких пунктов? Кто их разворачивает? Есть ли спрос на это?

Спрос есть, разворачивают волонтеры из Донецка. Постоянно с этим работают. Привозят кашу, хлеб. В Мариуполе, к примеру, нет ни одной хлебопекарни, даже частной. Хлеб не производят. Раз в неделю они приезжают в каждый из районов города. Там приходят сотни – тысячи пенсионеров. Очень больно на все это смотреть. Вообще не понятно, как такое происходит.

Мариуполь – город парадоксов. С одной стороны, в Мариуполе лучше всех живут пенсионеры. Именно те пенсионеры, которые получают две пенсии. Одновременно с этим есть пенсионеры, которые не получают ничего. Уже третий год не могут оформить российскую пенсию, а с украинской тоже есть определенные проблемы. Там есть определенные хитрости, чтобы ее получить. Не буду рассказывать об этом. Надо быть не совсем стареньким. Иначе нужно, чтобы тебе кто-то помог оформить.

Те, кто не получает пенсии, абсолютно зависят от бесплатной еды. Вот такие парадоксы в Мариуполе. И они постоянные. Опять таки скажу, что лучше всех в Мариуполе живут пенсионеры. Это скажет любой, кто жил, приехал или уехал из Мариуполя. И это очень сложная и болезненная история.

Почему? Очень много знаю людей, чьи родители остаются в Мариуполе и не собираются выезжать. Это больно, если твои близкие там, а внуки и дети здесь. И как увидеться? Неизвестно. Проезд туда – обратно фактически невозможен. Там родители довольны, а здесь семьи страдают. Потому что у нас совсем другое отношение к войне, чем в Мариуполе.

Сложная и болезненная тема, поэтому Мариуполь – город контрастов. Мариуполь – это очень большое психологическое испытание для украинцев. Сложные истории, очень сложные.