Кадыров мечтал о захвате Польши: соцсетей высмеяли его бессмысленные угрозы

Рамзан Кадыров отметился очередным абсурдным заявлением. В этот раз он заявил, что был бы "не против захвата Польши".

Об этом он написал в своем телеграмм-канале. В сети поставили его на место, пишет 24 Канал.

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Что написал Кадыров по отношению к Польше

Кадырова заявил, что если бы России удалось захватить Украину, то на этом она бы все равно не остановилась.

"Ведь после Украины на карте Польши! Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я неоднократно заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и прежде всего на территории Польши", – заявил чеченский диктатор.

Пользователи соцсетей высмеяли Кадырова из-за его бессмысленных угроз. В частности, указали на поражение его боевиков в Украине.

Как сеть отреагировала на абсурдное заявление Кадырова: смотрите фото

Функции кадыровцев на войне в Украине

Российский диктатор Владимир Путин использует кадыровцев для устрашения русских солдат. В частности, их ставят позади русских военных. Если те отступают, то кадыровцы расстреливают их на месте.

Буквально 10 января в России новым командующим сухопутными войсками стал Александр Лапин. Это стало своеобразным ответом как владельцу вагнеровцев Пригожину, так и Кадырову. Они ведь постоянно критиковали Лапина.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, что в кругах Путина продолжается ожесточенная борьба. В частности, теперь следует ожидать ответа от Пригожина и Кадырова, которые, по мнению обозревателя, не оставят эту ситуацию просто так.