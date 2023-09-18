Здоровье Кадырова – это стабильность в Чечне, поэтому даже сплетни оказывают большое влияние, – ISW
Источник:ISW
Длительная обеспокоенность по поводу здоровья Рамзана Кадырова в российском информационном пространстве подчеркивает зависимость Владимира Путина от него. Он переживает из-за дальнейшей стабильности в Чечне.
Напомним, недавно стало известно, что Кадыров находился в коме. Это вызвало слухи о его плохом состоянии здоровья среди российских "военкоров". Об этом пишет американский Институт изучения войны.
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Здоровье Кадырова – стабильность в Чечне
По информации ISW, в видео 17 сентября Кадыров опроверг слухи о состоянии своего здоровья. Аналитики считают, что дестабилизация правления Кадырова в Чечне стала бы серьезным ударом для режима Путина, отчасти из-за того, сколь важным для ранней популярности Путина в России было установление стабильности в Чечне из-за жестокой и кровопролитной войны.
Кадыров и другие российские чиновники могут быть озабочены тем, что продолжающиеся слухи о его здоровье повлияют на долгосрочную стабильность его и, соответственно, контроля Путина над Чечней,
– подчеркнули эксперты.
Что известно о болезни Кадырова
- Кадыров не явился на важном мероприятии 21 февраля этого года, когда Путин зачитывал послание к Федеральному собранию.
- После этого начались распространяться слухи, что Кадыров имеет проблемы с почками и состояние его здоровья резко ухудшилось.
- Из-за болезни Кадыров набрал вес и у него появились отеки.
- В июле Кадыров ушел в "ежегодный оплачиваемый отпуск".
- Кстати, чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев 17 сентября сообщил о смерти Кадырова. Пока сообщения Янгулбаева в России не подтверждали.
- Телеграмм-канал, связанный с Кадыровым, пытается убедить, что с так называемым лидером Чечни все в порядке. В частности, канал опубликовал два коротких ролика, на которых Кадыров якобы занимается физкультурой. Однако неизвестно, когда были сняты эти видео.