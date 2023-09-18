Здоровье Кадырова – это стабильность в Чечне, поэтому даже сплетни оказывают большое влияние, – ISW

Длительная обеспокоенность по поводу здоровья Рамзана Кадырова в российском информационном пространстве подчеркивает зависимость Владимира Путина от него. Он переживает из-за дальнейшей стабильности в Чечне.

Напомним, недавно стало известно, что Кадыров находился в коме. Это вызвало слухи о его плохом состоянии здоровья среди российских "военкоров". Об этом пишет американский Институт изучения войны.

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Здоровье Кадырова – стабильность в Чечне

По информации ISW, в видео 17 сентября Кадыров опроверг слухи о состоянии своего здоровья. Аналитики считают, что дестабилизация правления Кадырова в Чечне стала бы серьезным ударом для режима Путина, отчасти из-за того, сколь важным для ранней популярности Путина в России было установление стабильности в Чечне из-за жестокой и кровопролитной войны.

Кадыров и другие российские чиновники могут быть озабочены тем, что продолжающиеся слухи о его здоровье повлияют на долгосрочную стабильность его и, соответственно, контроля Путина над Чечней,

– подчеркнули эксперты.

Что известно о болезни Кадырова