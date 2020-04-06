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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Кадыров похвалил полицейского, избившего мужчину за нарушение режима самоизоляции: видео

      - Читати новину українською
      Кадыров не исключает даже тюремного заключения за нарушение режима карантина / Главком

      Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал поощрить правоохранителя, избившего жителя Аргуна за нарушение режима самоизоляции. Сам пострадавший от произвола полиции извинился по телевидению.

      Поступок силовиков глава Чечни назвал жесткой, но необходимой мерой во время карантина. За несоблюдение режима Кадыров не исключает и возможности тюремного заключения. Об этом он заявил во время трансляции в инстаграме.

      К теме "Накажим и штраф будит": как в Чечне информируют о карантине – пугающее видео

      Я сначала был недоволен тем, что сотрудник ударил этого ненормального. Но я даже поощрю полицейского. Он не нарушил ничего! Мне пишут: ты же мусульманин, почему ты это позволяешь? Мне лучше одного ударить, чем тысячу людей похоронить,
      – заявил Кадыров.

      На видео, которое 4 апреля опубликовал "Комитет против пыток", правоохранители бьют мужчину, вышедшего на улицу без маски. Позже видео было удалено, якобы, по просьбе задержанного, остались лишь фрагменты и фото.

      Уже 5 апреля избитый мужчина в эфире телеканала "Грозный" и люди, что сняли видео, извинились. Заместитель главы отдела полиции Аргуна Умар Джабраилов заявил, что руководство силовиков не поощряет их действий и проведет расследование.

      Смотрите видео Рамзана Кадырова и сюжет телеканала "Грозный" об инциденте:

      В Чечне полицейским выдали полипропиленовые трубы, которыми они активно пользуются во время патрулирования улиц. Людей без масок, даже если это водители частных авто, бьют трубами.

      ​По состоянию на 6 апреля в Чечне подтверждены 16 случаев коронавируса, один человек умер. В стране действует строгий карантин, введен комендантский час. Движение пешеходов и транспорта запрещено с восьми часов вечера до восьми часов утра.

      Маска під час коронавірусу
      Как правильно использовать маску? / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус COVID-19 Полиция Рамзан Кадыров Новости России Чечня
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