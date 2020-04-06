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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Кадиров похвалив поліцейського, що побив чоловіка за порушення режиму самоізоляції: відео

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      Кадиров не виключає навіть тюремного ув'язнення за порушення режиму карантину / Главком

      Голова Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв заохотити правоохоронця, що побив жителя Аргуна за порушення режиму самоізоляції. Сам постраждалий від свавілля поліції вибачився по телебаченню.

      Вчинок силовиків глава Чечні назвав жортским, але необхідним заходом під час карантину. За недотримання режиму Кадиров не виключає і можливості тюремного ув'язнення. Про це він заявив під час трансляції в інстаграмі.

      До теми "Накажим і штраф будіт": як у Чечні інформують про карантин – лячне відео

      Я спочатку був незадоволений тим, що співробітник вдарив цього ненормального. Але я навіть заохочу поліцейського. Він не порушив нічого! Мені пишуть: ти ж мусульманин, чому ти це дозволяєш? Мені краще одного вдарити, ніж тисячу людей поховати,
      – заявив Кадиров.

      На відео, яке 4 квітня опублікував "Комітет проти катувань", правоохоронці б'ють чоловіка, що вийшов на вулицю без маски. Пізніше відео було видалене, начебто, через прохання затриманого, залишились лише фрагменти та фото.

      Вже 5 квітня побитий чоловік в ефірі телеканалу "Грозний" та люди, що зняли відео, вибачились. Заступник голови відділу поліції Аргуна Умар Джабраїлов заявив, що керівництво силовиків не заохочує їхніх дій і проведе розслідування.

      Дивіться відео Рамзана Кадирова та сюжет телеканалу "Грозний" про інцидент:

      У Чечні поліцейським видали поліпропіленові труби, якими вони активно користуються під час патрулювання вулиць. Людей без масок, навіть якщо це водії приватних авто, б'ють трубами.

      ​Станом на 6 квітня в Чечні підтверджено 16 випадків коронавірусу, одна людина померла. У країні діє суворий карантин, введено комендантську годину. Рух пішоходів та транспорту заборонено з восьмої години вечора до восьмої години ранку.

      Маска під час коронавірусу
      Як правильно використовувати маску? / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус COVID-19 Поліція Рамзан Кадиров Новини Росії Чечня
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