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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Кадыров заснул во время речи Путина: фотодоказательство

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Кадыров заснул во время послания Путина
Кадыров заснул во время послания Путина / Фото из свободных источников

В четверг, 1 марта лидер Чечни Рамзан Кадыров заснул во время послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Соответствующие фото распространяют пользователи социальных сетей.

На опубликованных фото четко видно лицо Кадырова, который с закрытыми глазами сидит в зале среди других присутствующих на послании Путина Федеральному собранию.

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Сам Кадыров на своем Telegram-канале заверил, что не спал.

«Не сплю и не спал! Некогда. И вообще, я мало сплю. Работать надо. У нас и моргнуть нельзя", – написал глава Чечни.

Теги: Владимир Путин Новости России Курьезные новости Рамзан Кадыров Чечня
Источник: 24 Канал
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