Кадыров заснул во время речи Путина: фотодоказательство
В четверг, 1 марта лидер Чечни Рамзан Кадыров заснул во время послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Соответствующие фото распространяют пользователи социальных сетей.
На опубликованных фото четко видно лицо Кадырова, который с закрытыми глазами сидит в зале среди других присутствующих на послании Путина Федеральному собранию.
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Сам Кадыров на своем Telegram-канале заверил, что не спал.
«Не сплю и не спал! Некогда. И вообще, я мало сплю. Работать надо. У нас и моргнуть нельзя", – написал глава Чечни.
Источник: 24 Канал
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