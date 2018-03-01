Кадыров заснул во время речи Путина: фотодоказательство

В четверг, 1 марта лидер Чечни Рамзан Кадыров заснул во время послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Соответствующие фото распространяют пользователи социальных сетей.

На опубликованных фото четко видно лицо Кадырова, который с закрытыми глазами сидит в зале среди других присутствующих на послании Путина Федеральному собранию.

Читайте также: Эрдоган дал жуткое обещание девочке, которая плакала во время его выступления

Сам Кадыров на своем Telegram-канале заверил, что не спал.

«Не сплю и не спал! Некогда. И вообще, я мало сплю. Работать надо. У нас и моргнуть нельзя", – написал глава Чечни.