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Кадиров заснув під час промови Путіна: фотодоказ

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Кадиров заснув під час послання Путіна
Кадиров заснув під час послання Путіна / Фото з вільних мереж

У четвер, 1 березня лідер Чечні Рамзан Кадиров заснув під час послання президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів. Відповідні фото поширюють користувачі соціальних мереж.

На опублікованих фото чітко видно обличчя Кадирова, який із заплющеними очима сидить у залі серед інших присутніх на посланні Путіна до Федеральних зборів.

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Сам Кадиров на своєму Telegram-каналі запевнив, що не спав.

"Не сплю і не спав! Немає коли. І взагалі, я мало сплю. Працювати треба. У нас і моргнути не можна", – написав глава Чечні.

Теги: Володимир Путін Новини Росії Курйозні новини Рамзан Кадиров Чечня
Джерело: 24 Канал
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