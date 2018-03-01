Кадиров заснув під час промови Путіна: фотодоказ

У четвер, 1 березня лідер Чечні Рамзан Кадиров заснув під час послання президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів. Відповідні фото поширюють користувачі соціальних мереж.

На опублікованих фото чітко видно обличчя Кадирова, який із заплющеними очима сидить у залі серед інших присутніх на посланні Путіна до Федеральних зборів.

Читайте також: Ердоган дав моторошну обіцянку дівчинці, яка плакала під час його виступу

Сам Кадиров на своєму Telegram-каналі запевнив, що не спав.

"Не сплю і не спав! Немає коли. І взагалі, я мало сплю. Працювати треба. У нас і моргнути не можна", – написав глава Чечні.