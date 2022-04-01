"Кадыровцы" идут позади, в бой бросают людей без опыта, – глава Луганской ОВА

Как известно, оккупанты отправляют на войну в Украину не только своих граждан, но и людей с временно оккупированных территорий Донбасса и Луганщины. Хотя все они без элементарного опыта.

Об этом в эфире 24 канала сообщил Сергей Гайдай – глава Луганской ОВА. По его словам, в бой бросают неопытных жителей Донбасса именно "кадыровцы".

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Гайдай: Они вообще не знают, как воевать

Гайдай отметил, что "кадыровцы" пытаются создать картинку, как они уничтожают украинскую армию, но на самом деле никуда они пока так и не прошли, поэтому сейчас просто уничтожают города обстрелами и бомбежками из самолетов, а также используют мобилизованных мужчин из Донбасса.

У них нет выбора, потому что они либо идут на войну против Украины, либо их расстреливают. Расстреливают их как раз загранотряды, которые стоят позади, а это "кадыровцы",

– подчеркнул он.

Также глава Луганской ОВА подчеркнул, что свежемобилизованных мужчин просто схватили на оккупированных территориях Украины и отправили воевать. "Они ведь не солдаты. Не знают вообще, как воевать. Как вести бой, как вести себя с оружием, но их кидают", – добавил Гайдай.

Гайдай рассказал детали мобилизации на оккупированном Донбассе: смотрите видео