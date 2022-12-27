90-е возвращаются: кадыровцы, чтобы отобрать бизнес, показательно расстреляли семью в Макеевке

На временно оккупированных территориях не действуют законы. Там все решает оружие и то, у кого его больше. Так, в Макеевке кадыровцы решили устроить демонстративную расправу.

Как рассказали 24 каналу источники в спецслужбах, в Макеевке, судя по имеющейся информации, убили целую семью цыганского барона. Рассказываем, почему выбор мог пасти именно на нее.

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Захватывают бизнес под себя

По данным спецслужб, цыганский барон контролировал рынок сбыта наркотиков. Так что вместе со своей семьей мог попасть под показательный расстрел кадыровцами. Таким образом, приспешники Кадырова пытаются захватить под себя бизнесы, которыми владели местные.

О самом убийстве могли сообщить раньше

Если это не жуткое совпадение, то об убийстве семьи ромов в Макеевке стало известно поздно вечером 26 декабря. Информацией об этом распространяли местные СМИ. По имеющейся информации, погибли восемь человек, среди которых трое детей. Им было 9, 7, а также всего один годик.

Как рассказали местные, к убийству причастна вооруженная автоматами группа лиц. Всех членов семьи она выстрелами в голову убила. После этого злоумышленники быстро сели в автомобиль "Шкода Суперб" синего цвета с номерами Е749УК.

Какие у врага планы на Донетчину

Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, россияне не оставляют попыток оцепить Бахмут. Делают они это с максимальным рвением. Но добиться своего не могут, ведь титанические и мужественные украинские военные не позволяют продвинуться.

Если говорить масштабнее, то военно-политическое руководство из Кремля уже поставило четкую задачу перед оккупантами. Они должны "до конца 2022 года выйти на админграницы Донецкой области". Напомним, что соответствующую задачу ставят неоднократно. Но ни разу достичь ее не удавалось.

Оставим еще несколько слов о Бахмуте. Как отметил военный эксперт Петр Черник, оккупанты будут продолжать попытки его окружить. И на это есть по меньшей мере одна веская причина: они уже слишком много живой силы положили, чтобы достичь цели.

Но это еще не все. Не стоит забывать о дебальцевском железнодорожном узле. Он расположен в 42 километрах от Бахмута, и им пользуются оккупанты. Этот узел позволяет поставлять вооружение на передовую.