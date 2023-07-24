О новой схеме сообщают источники 24 Канала. За один телефонный звонок кадыровцы могут заработать от 40 до 100 тысяч рублей.
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Какую схему придумали кадыровцы
Как сообщают источники, кадыровцы звонят по телефону родственникам и семьям погибших солдат так называемой "второй армии мира", тела которых так и не вывезли с фронта. Во время разговора они представляются украинцами, мол, российский военный ранен и находится в украинском госпитале.
Вместо этого "украинцы"-кадыровцы предлагают отпустить "раненого" в обмен на "денежное вознаграждение". Цена вопроса – от 40 до 100 тысяч рублей за одного раненого. Естественно, родным сначала необходимо перевести средства, а затем "раненого" обещают отпустить.
Такую мошенническую схему кадыровцы вместе с дагестанцами придумали не так давно. Какое количество людей им удалось "развести" на деньги – неизвестно.
"Тик-ток батальоны" кадыровцев на фронте: последние новости
- В сети один из командиров кадыровцев жаловался на разрушенные "дома". Естественно, он все снимал и опубликовал в сети. Однако больше всего его волновали не погибшие "собратья", а размозженные "дома", в которых они жили.
- Недавно французский канал показал сюжет о "бойцов из глубин Кавказа", которые якобы защищают Белгородскую область Мол, она "подвергается регулярным враждебным вторжениям". И именно для того, кадыровцев передислоцировали туда, чтобы держать там "оборону". Однако в сюжете, больше похожем на пропаганду, не вспомнили, как россияне с территории Белгородщины обстреливают территорию Украины.
- Вместе с тем источники 24 Канала рассказывали, что кадыровцы на Белгородщине прячутся в тылу. Более того, в регионе все чаще фиксируют случаи изнасилования мобилизованных со стороны кадыровцев.