О новой схеме сообщают источники 24 Канала. За один телефонный звонок кадыровцы могут заработать от 40 до 100 тысяч рублей.

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Какую схему придумали кадыровцы

Как сообщают источники, кадыровцы звонят по телефону родственникам и семьям погибших солдат так называемой "второй армии мира", тела которых так и не вывезли с фронта. Во время разговора они представляются украинцами, мол, российский военный ранен и находится в украинском госпитале.

Вместо этого "украинцы"-кадыровцы предлагают отпустить "раненого" в обмен на "денежное вознаграждение". Цена вопроса – от 40 до 100 тысяч рублей за одного раненого. Естественно, родным сначала необходимо перевести средства, а затем "раненого" обещают отпустить.

Такую мошенническую схему кадыровцы вместе с дагестанцами придумали не так давно. Какое количество людей им удалось "развести" на деньги – неизвестно.

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