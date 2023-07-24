Про нову схему повідомляють джерела 24 Каналу. За один телефонний дзвінок кадирівці можуть заробити від 40 до 100 тисяч рублів.
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Яку схему вигадали кадирівці
Як повідомляють джерела, кадирівці телефонують родичам та сім'ям загиблих солдатів так званої "другої армії світу", тіла яких так і не вивезли з фронту. Під час розмови вони представляються українцями, мовляв, російський військовий поранений й перебуває в українському шпиталі.
Натомість буцімто "українці"-кадирівці пропонують відпустити "пораненого" в обмін на "грошове винагородження". Ціна питання – від 40 до 100 тисяч рублів за одного пораненого. Ясна річ, рідним спочатку необхідно переказати кошти, а потім "пораненого" обіцяють відпустити.
Таку шахрайську схему кадирівці разом з дагестанцями вигадали не так давно. Яку кількість людей їм вдалося "розвести" на гроші – невідомо.
"Тік-ток батальйони" кадирівців на фронті: останні новини
- У мережі один із командирів кадирівців бідкався на зруйновані "хати". Ясна річ, він все фільмував і опублікував у мережі. Проте найбільше його хвилювали не загиблі "побратими", а розтрощені "хати", в яких вони жили.
- Нещодавно французький канал показав сюжет про "бійців із глибин Кавказу", які буцімто боронять Бєлгородську область. Мовляв, вона "піддається регулярним ворожим вторгненням". І саме для того, кадирівців передислокували туди, щоб тримати там "оборону". Проте у сюжеті, який був більше подібний до пропаганди, не пригадали, як росіяни з території Бєлгородщини обстрілюють територію України.
- Разом з тим, джерела 24 Каналу розповідали, що кадирівці на Бєлгородщині ховаються у тилу. Ба більше, в регіоні все частіше фіксують випадки зґвалтування мобілізованих з боку кадирівців.