Про те, що відбувається у Бєлгородській області – розповіли джерела 24 Каналу.

Дивіться також Стоять за спинами курсантів: кадирівці на Бєлгородщині злякались першої лінії оборони

Кадирівці ґвалтують російських мобілізованих

Все частіше у Бєлгородській області фіксують факти зґвалтування з боку кадирівців. Вони тероризують російських мобілізованих. Окрім того, деякі особливо вибагливі кадирівці їздять розважатися у село Олексіївка, куди рашисти відправили на проведення військових зборів 16 та 17-річних школярів. Важко навіть уявити, що з ними там роблять.

Зауважимо, що це далеко не перші подібні випадки. 23 вересня 2022 року стало відомо, що від імені дружин та матерів військовослужбовців терористичної організації "ДНР" на ім'я Дениса Пушиліна надійшли скарги щодо зґвалтування їхніх чоловіків солдатами з Чечні, а саме з батальйону Кадирова – "Ахмат".

Така ж ситуація склалася і у псевдореспубліці "ЛНР". Там один з російських мобілізованих покінчив життя самогубством. У передсмертній записці він поскаржився на свавілля кадирівців та заявив, що тіктокери з батальйону "Ахмат" ґвалтують росіян.

Підопічні Кадирова ховаються у тилу

Загалом кадировці перебувають на позиціях у тиловій зоні разом зі строковиками. А мобілізованих у російській армії використовують переважно як "гарматне м'ясо". Крім того, бійці батальйону Кадирова страхують своє життя від зливу координат. Адже раніше бійці Пригожина та ФСБ повідомляли ЗСУ, де розташований штаб "Ахмата".

Раніше стало відомо, що кадирівці зайняли оборону, починаючи з третьої позиції. Туди, як раніше повідомляли спецслужби, направляли курсантів на строковиків. Але "Ахмат" відмовився їх замінювати. Тобто вони зайняли позиції за спинами російських курсантів.