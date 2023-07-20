Зауважимо, що сюжет про них вийшов на телеканалі TF1 ще 13 червня, а звернули на нього увагу наші колеги з "Детектор медіа". Ролик демонструє "оборону" Бєлгородської області бойовиками Рамзана Кадирова.

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Як не тіктоки, то пропагандистські сюжети

Власне, спілкувався з кадирівцями російський кореспондент TF1 Жером Ґарро. Він розповідає, що "бійців із глибин Кавказу" відправили до російської Бєлгородської області. Мовляв, вона "піддається регулярним ворожим вторгненням". І саме для того, кадирівців передислокували туди, щоб вести якусь там "оборону".

Прикметно, що кадирівці у сюжеті висловлюють зневагу до Євгєнія Пригожина, а також його найманців. Крім того, ледь не клянуться у відданості Владіміру Путіну.

Цікаво, що після невдалого заколоту вагнерівці переконували, що знайшли спільну мову з кадирівцями. Ба більше, вони ще й анонсували, що "марш справедливості" може невдовзі набрати нових обертів. Тож, за цим реаліті-шоу можна буде спостерігати й надалі через певний час.

Тим часом сюжет французького телеканалу вийшов вкрай однобоким і нагадував більше пропаганду. Щонайменше тому, що журналісти або забули, або навмисне не вказали, що з Бєлгородщини наступали росіяни у 2022 році. Та й донині з території цієї області ворог здійснює пуски ракет типу С-300.

Тим часом кадирівцям неспокійно у Маріуполі