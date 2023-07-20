Гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що вночі 20 липня безпілотник буцімто атакував селище Роздольне, внаслідок чого були пошкоджені 4 адміністративні будівлі.

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Гуменюк прокоментувала "атаку на Крим" 20 липня

Коментуючи повідомлення окупанта, керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що таку інформацію варто сприймати з пересторогою.

Ці повідомлення треба сприймати з певною дозою критики та критичного мислення. Тому що щоб виправдати свою агресію, ворог може нарощувати інформаційний тиск,

– сказала вона.

Зазначимо, що цієї ж ночі ворог знову атакував Південь України, націлившись на портову інфраструктуру. Росіяни випустили понад 20 повітряних цілей різних видів.

На Миколаївщині пошкоджено житлову будівлю, постраждали 18 людей. Натомість в Одесі в середмісті зруйновано адміністративну будівлю, відомо про щонайменше 4 поранених.

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