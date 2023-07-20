Гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что ночью 20 июля беспилотник якобы атаковал поселок Раздольное, в результате чего были повреждены 4 административных здания.

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Гуменюк прокомментировала "атаку на Крым" 20 июля

Комментируя сообщения оккупанта, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что такую информацию следует воспринимать с предосторожностью.

Эти сообщения следует воспринимать с определенной дозой критики и критического мышления. Потому что, чтобы оправдать свою агрессию, враг может наращивать информационное давление,

– сказала она.

Отметим, что этой же ночью враг снова атаковал Юг Украины, нацелившись на портовую инфраструктуру Россияне выпустили более 20 воздушных целей разных видов.

В Николаевской области повреждено жилое здание, пострадали 18 человек. В Одессе в центре города разрушено административное здание, известно по меньшей мере о 4 раненых.

Последствия предыдущего "хлопка" в Крыму