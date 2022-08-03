Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожской области. Он отметил, что украинские защитники готовы давать отпор.

К теме Путинские смертники: в Запорожскую область привезли отряды 55-летних казаков из Бурятии

"Есть информация, что есть движение войск россиян из Мариуполя в сторону Запорожской области. Мы знаем, что рашисты перебрасывают подразделения из Донецкого направления в Херсонскую область. Боятся не удержать ситуацию", – отметил журналист.

Возможное обострение

По словам корреспондента, оккупанты перекидывают войска не только из Донецкой области, но и из Крыма. Возможно, их привлекут в битву за Херсонскую область, которая приближается.

"Однако не исключено, что эта масса войск может попытаться идти на Кривой Рог и Запорожье. Такая опасность есть. Наши армейцы уже принимают меры. В ближайшие дни вряд ли что-нибудь произойдет, но после 5 или 6 августа возможно обострение", – отметил корреспондент.

Заметьте Из-за мощного ливня эвакуация из Энергодара через Васильевку заблокирована

Защитники ждут тикток-войска

Журналист рассказал, что военный эксперт Константин Машовец сообщает о перекидывании в Запорожскую область кадыровцев. Они дислоцируются вблизи Васильевки. Речь идет о 358 батальоне оперназначения и о 96 полке росгвардии.

По словам корреспондента, у этих подразделений очень сомнительный боевой опыт. Однако отметились в создании роликов для тиктока в ограблении местного населения.

То есть наши ребята очень мотивированы этими припудренными "героями Кавказа". Восприняли с должным эффектом появление подразделений здесь на фронте. Думаю, что очень скоро им дадут "прикурить". Если те, конечно, едут воевать, а не только создавать видео,

– добавил корреспондент.

Предатели Кавказа

Основатель и командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили назвал кадыровцев людьми, предавшими свою страну. Они пиарятся ценой смертей других военных из росармии.

Обратите внимание – что будет с кадыровцами в Запорожской области: смотрите видео