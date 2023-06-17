Ситуация в Белгородской области остается беспокойной. Но кадыровцы, которые так рвались защищать россиян, решили не усложнять себе жизнь Об этом на своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал.

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Инстинкт самосохранения в действии

Батальон "Ахмат" прибыл в Белгородскую область и заявил, что будет защищать КПП Козинка. К слову, в мае его обстреливали РДК и легион "Свободы России". Однако, кажется, у кадыровцев очень быстро сработал инстинкт самосохранения.

Когда им показали позицию, где оборону нужно занимать непосредственно вдоль госграницы, они отказались занимать позиции на первом рубеже.

– отметил Олег Жданов.

Кадыровцы заняли оборону, начиная с третьей позиции. Туда, как ранее сообщали спецслужбы, направляли курсантов на срочников. Но "Ахмат" отказался их заменять. То есть, они заняли позиции за спинами российских курсантов.

"Обосновали это тем, что, оказывается, планировали не защищать границу или бороться с диверсионными группами. А хотели "контролировать" ситуацию в Белгородской области", – отметил военный эксперт.

Это и есть демонстрация незаконных в России частных военных компаний, которыми невозможно управлять. Хотя интересно, кадыровцы уже подписали контракт с российским минобороны.

Олег Жданов о приключениях кадыровцев на Белгородщине: смотреть видео

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