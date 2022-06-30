В ВСУ рассказали, как зашли во фланг кадыровцев в Луганской области и нанесли им большие потери

Украинские военные ежедневно демонстрируют неописуемое мужество в противостоянии со "второй армией мира". Под их прицел попадают и кадыровцы.

Об успешной работе украинских десантников рассказал командир подразделения 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ. Отметим, фамилию майора не указывают. Вероятно, по соображениям безопасности.

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Как десантники заставили кадыровцев бежать

Майор отметил, что его подразделение обороняло Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. Один из боев командир вспоминает с особой гордостью. Тогда на один из взводных опорных пунктов вышло около 60-70 кадыровцев подразделения "Ахмат". Командир роты приказал украинским защитникам перегруппироваться. В результате эффективных действий ВСУ оккупанты потеряли 10 бойцов, а еще 8 – получили ранения.

Представьте себе, аэромобильно-десантное отделение зашло во фланг наемников и нанесло им значительные потери. Они вынуждены были отступать, а точнее убегать,

– вспомнил военный.

Майор подчеркнул, что его командиры отделений, главные сержанты взводов и рот уничтожали технику и личный состав захватчиков "на ноль". А один воин-десантник мог уничтожить целое парашютно-десантное отделение оккупантов.

Боец подчеркнул, что Десантно-штурмовые войска – это большое доверие друг к другу. Ведь каждый воин знает, что другой всегда поддержит его ценой своей жизни.

Смотрите видео о мощной работе украинских десантников:

Потери россиян на войне против Украины

За сутки 29 июня ВСУ уничтожили 150 российских военных, которые с оружием в руках пришли на нашу землю наибольшие потери вражеское войско понесло на Бахмутском направлении. В целом за все время полномасштабной войны наши защитники ликвидировали:

личного состава – 35 600 человек,

танков – 1 573 единицы,

боевых бронированных машин – 3 726 единиц,

артиллерийских систем – 790 единиц,

реактивных систем залпового огня – 264 единицы,

средств ПВО – 104 единицы,

самолетов – 217 единиц,

вертолетов – 185 единиц,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 641 единица,

крылатых ракет – 143 единицы,

кораблей/катеров – 14 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 602 единицы,

специальной техники – 61 единица.

К теме смотрите видео о ситуации на фронте по состоянию на утро 30 июня: